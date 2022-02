Russe und Ukrainer bei Olympia : „Es hat sich eben ergeben, dass er mich umarmt“

Aktualisiert am

Inmitten der Krise an der russisch-ukrainischen Grenze umarmt der ukrainische Ski-Freestyler Alexander Abramenko den Russen Ilja Burow. Im Interview spricht er über das Foto und einen Rückflug in eine ungewisse Zukunft.

Gratulation zum Erfolg in Peking, Silber im Ski-Freestyle. Nach Gold 2018 in Pyeongchang ist das Ihre zweite Olympiamedaille. Keine leichte Aufgabe, eine solche Leistung abzurufen, wenn man bedenkt, dass in Ihrer Heimat derzeit eine Invasion durch Russland befürchtet wird.

Selbstverständlich dachte ich über diese ganze Situation nach, die in meiner Heimat gerade herrscht. Aber wenn du im Wettkampf bist, dann hast du dich auf deine Arbeit zu konzentrieren. Ich musste es. Für alle daheim, die an mich glaubten und mir zujubelten. Ich wollte verhindern, dass wir mit leeren Händen nach Hause zurückkommen.