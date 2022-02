Kotau des IOC : Es sind Chinas Spiele

Nun sind sie eröffnet, die Spiele in der Diktatur, von Chinas Staats- und Parteichef. Wessen Spiele das sein sollen in Peking, wurde schon deutlich, als sich Thomas Bach, der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), vor Xi Jinping verneigte, als beide sich auf der Ehrentribüne begrüßten. Die Soldaten marschierten im Stechschritt zum Flaggenmast, um die rote Fahne der Volksrepublik aufzuziehen. Die ins Nationalstadion gebetenen Zuschauer schwenkten ihre China-Fähnchen mit einer erstaunlichen Kondition, eine gute Stunde lang, bis der Einzug der Nationen beendet war.

Draußen vor dem Stadion, dem immer noch beeindruckenden Vogelnest von Peking, hatten schon am Nachmittag gepanzerte Polizeifahrzeuge gestanden und leere Straßen gesichert. Als die Eröffnung der Spiele zu Ende war, kehrten die Sportler in ihre Blase zurück. Die Winterspiele von Peking können beginnen.

„Ein lang gehegter Traum geht in Erfüllung“, sagte Cai Xi, der Chef des chinesischen Organisationskomitees. Wessen Traum? Ist doch klar. „Euer olympischer Traum wird wahr“, rief Bach den Athleten zu. Aber unter welchen Umständen und zu wessen Konditionen? Vielleicht kann sich der eine oder die andere an der immer wieder bemerkenswerten unfreiwilligen Komik aufrichten, die der bei Eröffnungsfeiern hoch beliebte Lennon-Hit „Imagine“ mit sich bringt, der in Peking auch noch kurz nach Xi Jinpings Eröffnungsworten eingespielt wurde: „Imagine there’s no country“, dichtete Lennon. Stell dir vor – kein Land. Warum nicht?

Olympia ohne Staatschefs wäre reizvoll

Stell dir vor, es ist Olympia, und kein Land könnte dabei sein. Sportler, die nur für sich antreten? Eine Vorstellung, die immer dann an Reiz gewinnt, wenn nationalistische Politiker die Spiele zu ihrem Projekt machen. Wie passend, dass Wladimir Putin Xis Gästeliste im Stadion anführte.

Und selbstverständlich ließ Xi dann noch den Schlusspunkt setzen nach seinem Geschmack, unmissverständlich für alle Welt: Dass neben Zhao Jiawen die Uigurin Dinigeer Yilimujiang aus Xinjiang das olympische Feuer entzünden durfte, zeigte der Welt, wer bei diesen Spielen die Zeichen setzt. Die Uiguren sind Olympia-Thema – wie Xi es will.

Thomas Bach hatte sich tags zuvor geweigert, die Verbrechen des chinesischen Staats gegen die Menschlichkeit in Xinjiang öffentlich zu bewerten. Ob er wusste, dass die Uigurin Yilimujiang die Flamme entzünden wird? Unerheblich. Diese Schlussszene bewies, wer die Spiele vorerst beherrscht. Es sind Chinas Spiele. Es sind Xi Jinpings Spiele. Das IOC hat ihm die Bühne bereitet.