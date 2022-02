Olympia-Kolumne „Made in China“ : Lieber auf Mama hören

Streng gesichert: Wer ins Hotel will, muss erst am Checkpoint vorbei. Bild: AP

Als Olympia-Reporter in der chinesischen Diktatur sollte man sich an die Regeln halten. Das sagt nicht nur Mama. In diesem Moment – bitte nicht weiterlesen, Mama! – muss man die Regeln aber missachten (Yo, Wolfgang Kubicki, gimme five!). Es ist weit nach Mitternacht an der Busstation in Zhangjiakou, und so kalt, dass die Wimpern zusammenfrieren.

Christopher Meltzer Sportkorrespondent in München. Folgen Ich folge

Das warme Hotelzimmer? Einen Kunstschneeballwurf entfernt. Was ist also das Problem? Die Regeln! Sie sagen, dass man sich mit einem Bus vors Hotel fahren lassen muss. Doch es kommt kein Bus. Wer weiß, was noch zusammenfrieren kann. Lieber laufen – und die Regeln für 50 Meter minimal missachten.

An der Schranke vor dem Hotel wartet ein Sicherheitsmann. Er hebt die Hand. Stopp! Er schaut auf die Dokumente, die ihm entgegenstreckt werden. Eine Presseakkreditierung und eine Zimmerkarte fürs Hotel. So eindeutig war die Beweislage zuletzt, als Satellitenaufnahmen der Uiguren-Haftlager aus Xinjiang veröffentlicht worden sind.

Doch der Sicherheitsmann ist verunsichert. Er spricht in sein Übersetzungsgerät, das danach mit Computerstimme auf Englisch sagt: „Ich muss unseren Führer fragen.“ Wen meint er? Xi Jinping? Nee. Die Computerstimme sagte „leader“ und nicht „core leader“, so wie Xi sich nennen lässt.

Auf den 50 Metern zum Hotel lernt man etwas über den chinesischen Überwachungs- und Obrigkeitsstaat. Die, die die Einhaltung der strengen Regeln kontrollieren sollen, müssen sich selbst an Regeln halten, die noch strenger zu sein scheinen. So vergeht vor der Schranke Minute für Minute. Der Sicherheitsmann telefoniert. Als er endlich sein Go gibt, ist der Bus schon durch die Schranke gelassen worden. Okay, Lektion gelernt. Auf den Bus warten – und auf Mama hören!