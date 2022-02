IOC im Fall Walijewa : „Macht euch erst einmal alle locker“

Der Doping-Fall Kamila Walijewa erregt weiter die Gemüter, britische Journalisten berichten von Einschüchterungsversuchen. Die Organisatoren müssen entscheiden, ob das russische Eislauf-Wunderkind am 15. Februar an den Start gehen kann.

Das Internationale Olympische Komitee hat die Journalisten bei den Winterspielen in Peking vor dem Hintergrund des positiven Doping-Tests der 15 Jahre alten Eiskunstläuferin Kamila Walijewa aufgefordert, Ruhe zu bewahren. Zuvor hatten Journalisten verschiedener britischer Medien von Drohungen per Email und in den sozialen Netzwerken und Verfolgung durch russische Journalisten bis in die Kantine des Pressezentrums der Spiele berichtet. IOC-Sprecher Mark Adams sagte auf der täglichen Pressekonferenz der Olympia-Organisatoren wörtlich: „Everybody needs to take a chill pill“, frei übersetzt mit: es müssen sich mal alle locker machen.

Unterdessen hat das Internationale Sportschiedsgericht, das sich mit der Klage des IOC, der Welt-Anti-Doping Agentur und der Internationalen Eislauf-Union ISU gegen die russische Anti-Doping Agentur RUSADA befasst, mitgeteilt, dass es nach der Anhörung in der Sache erklären werde, wann die Entscheidung verkündet wird.

Die internationalen Organisationen wenden sich gegen die RUSADA-Entscheidung vom 9. Februar, Walijewas vorläufige Suspendierung aufzuheben, die auf die Mitteilung des positiven Befunds in einer bei den russischen Eiskunstlauf-Meisterschaften genommenen Probe am 8. Februar folgte. In der Probe hatte das Labor der Welt-Anti-Doping-Agentur Spuren des auf der Doping-Liste stehenden Herzmedikaments Trimetazidin gefunden.

Entscheidung vor dem Einzelwettbewerb

Eine Entscheidung des mit Fällen während der Spiele befassten Ad-hoc-Panels des Internationalen Sportgerichtshof CAS zur Rechtmäßigkeit der Aufhebung der einstweiligen Sperre wird vor dem Beginn des Einzelwettbewerbs der Frauen am Dienstag erwartet. Adams sagte am Samstag, er sei sich so sicher, wie er sein könne, dass diese Frage vor Beginn des Wettbewerbs entschieden werde. Über die Frage, ob das russische Team den Sieg im Team-Wettbewerb verliert, wird erst nach Ende der Olympischen Spiele entschieden werden.

Adams erläuterte zudem den Einspruch des IOC, der rein rechtlich betrachtet nicht erforderlich war, da die Probe nicht während der Spiele genommen wurde. Die Anfechtung sei auf Grund der erhöhten öffentlichen Aufmerksamkeit ratsam gewesen. „Wir wollen ein faires Verfahren, und wir wollen das faire Verfahren so schnell wie möglich. Es hat erhebliche Auswirkungen auf die Olympischen Spiele und wir wollen ein Signale setzen, dass es so schnell wie möglich gelöst wird.“

Drangsalierung von Journalisten

Bevor und nachdem sich der Fall Walijewa bestätigt hatte, waren britische Journalisten, insbesondere des Branchenportals „Inside The Games“ Beschimpfungen ausgesetzt. Die Reporter sind auf Grund ihrer Kleidung, auf der der Name ihres Mediums gut sichtbar ist, leicht zu erkennen.

Ein „Inside-the-Games“-Reporter schilderte FAZ.NET, wie er von einem russischen Kollegen in der Kantine aus nächster Nähe gegen seinen Willen mit dem Handy gefilmt und bedrängt worden sei. Andere Journalisten berichteten davon, per E-Mail Bedrohungen zu erhalten und davor gewarnt zu werden, Tee zu trinken, offenbar eine Anspielung auf die Vergiftung des früheren KGB-Mitarbeiter und Überläufers zum britischen Geheimdienst MI6, Alexander Litwinenko, mit Polonium in London 2006.

Die russischen Journalisten, mit denen FAZ.NET in der Angelegenheit Walijewa bislang in Peking gesprochen hat, haben sich kollegial bis freundlich verhalten.

Auf die britischen Berichte angesprochen, sagte Adams in der Pressekonferenz: „Die Gemüter kochen ein bisschen hoch, zumal es um eine 15 Jahre alte Sportlerin geht. Ich verstehe, dass alle möglichen Argumente auf allen Seiten verwendet werden, es ist nicht akzeptabel, dass diese in Drohungen und Gewalt umschlagen, wenn das vorgekommen sein sollte. Die große Mehrheit betrifft es nicht, aber wir fordern alle auf, ruhig zu bleiben und den olympischen Wert des Respekts im Umgang mit einander achten.“