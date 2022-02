Olympische Kulisse : Kostenloses Marketing für Maos Industrieerbe

Aktualisiert am

Immer, wenn Eileen Gu sich in die Luft katapultiert, macht sie Werbung für das ehemalige Stahlwerk Shougang, das eine Touristenattraktion werden soll. Was die Kühltürme der Anlage erzählen.

Manche sprechen von Cyberpunk, andere nennen den Austragungsort der Big-Air-Wettbewerbe in Peking dystopisch. Hinter der olympischen Schanze ragen vier graue Kühltürme in den Himmel, die immer dann von den Fernsehkameras erfasst werden, wenn die Freestyler von der Schanze abheben. Die Entscheidung der Pekinger Olympiaplaner, die Big-Air-Schanze mitten in eine Industriebrache zu bauen, hat manche Zuschauer irritiert.

Dahinter stehen politische, stadtplanerische und wirtschaftliche Erwägungen. Die Kühltürme sind Überbleibsel eines der einst größten Stahlwerke der Welt, das zum Staatskonzern Shougang gehörte. Die Brache ist ein politisches Symbol. „Shougang repräsentiert Chinas Aufstieg durch Industrialisierung und seine erfolgreiche Transformation“, sagt Li Zhengdong, der an der Universität von Ningbo Architektur unterrichtet. Früher war das Werk einer der größten Luftverpester der Hauptstadt. „Solange Shougang noch da ist, wird Peking niemals einen blauen Himmel haben“, lamentierte 1999 eine Parteizeitung.