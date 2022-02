Zwischen Boykott und Profit : China spaltet mit Olympia die EU

Eine derart eklatante Vielstimmigkeit der EU-Staaten im Umgang mit China hat es lange nicht mehr gegeben. Wochenlang hatten europäische Politiker versichert, man bemühe sich um eine gemeinsame Haltung zu der Frage eines möglichen diplomatischen Boykotts der Olympischen Winterspiele. Doch die Debatte geriet zum Rohrkrepierer. Die Positionen lagen meilenweit auseinander.

Der Großherzog von Luxemburg hatte es so eilig, nach Peking zu kommen, dass er sogar als erster ausländischer Staatsgast anreiste. Auch Polens Präsident Andrzej Duda macht dem chinesischen Staatschef Xi Jinping seine Aufwartung. Andere Länder wie Finnland haben ihre Sportminister oder deren Stellvertreter geschickt. Selbst bei jenen Staaten, die in Peking nicht durch politische Delegationen vertreten sind, ist keinerlei gemeinsamer Nenner zu erkennen.

Dänemark begründet sein Fernbleiben mit der Menschenrechtslage in China. Österreich verweist auf die chinesischen Corona-Auflagen. Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock verzichtet ganz auf eine Begründung und spricht verdruckst von einer persönlichen Entscheidung.

Polens Präsident hätte nicht kommen dürfen

Wie schwierig es werden würde, eine gemeinsame Linie auf EU-Ebene zu finden, zeigte sich schon im Dezember auf Baerbocks erster Auslandsreise nach Frankreich. Zur gleichen Zeit, als sie in Paris noch von einer Abstimmung mit den europäischen Partnern sprach, kündigte der französische Bildungsminister die Teilnahme der ihm beigeordneten Sportministerin an der Eröffnungsfeier in Peking an.

Begründung: Der Sport müsse „vor politischer Einflussnahme geschützt werden“. Das wirkt geradezu fahrlässig naiv angesichts der Politisierung der Spiele durch China. Peking scheut sich nicht, einen Soldaten als olympischen Fackelläufer ins Feld zu schicken, der 2020 an tödlichen Auseinandersetzungen mit Indien beteiligt war.

Vor allem Polens Präsident Duda hat dem chinesischen Machthaber einen großen Gefallen getan. Die Anwesenheit des Staatschefs der sechstgrößten Volkswirtschaft der EU, noch dazu eines traditionellen Verbündeten der USA, hilft Xi Jinping, chinesisch-europäische Harmonie vorzugaukeln. Das war ihm offenbar so wichtig, dass Peking für den Polen eine Ausnahme machte. Duda hatte sich erst kürzlich mit Corona infiziert und hätte nach den sonst praktizierten Einreiseregeln gar nicht kommen dürfen.

All das lässt die EU-Appelle zu einer gemeinsamen Haltung gegenüber China als leere Lippenbekenntnisse erscheinen. China gelingt es einmal mehr, die Europäer zu spalten, mit einer Mischung aus Drohgebärden und den Verlockungen seines wachsenden Wintersportmarktes, der nach Schätzung von IOC-Präsident Thomas Bach bis 2025 ein Volumen von 150 Milliarden Dollar erreichen könnte. Die Olympischen Spiele sind eine weitere verpasste Chance, das politische Gewicht der EU in die Waagschale zu werfen, um der chinesischen Diktatur Grenzen aufzuzeigen.