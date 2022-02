China und die Nationenwertung : Nicht nur beim Kuscheln mit dem IOC absolute Spitze

Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber was mich immer besonders interessiert an den Olympischen Spielen der Jugend dieser Welt (nun, auch Claudia Pechstein ist in Peking wieder dabei, zum achten Mal, wenn mich nicht alles täuscht), was mich also besonders interessiert an diesen Olympischen Spielen von Jung und Alt, das ist der Medaillenspiegel. Klar gibt es auch andere interessante Nationenrankings, zum Beispiel was Korruption, Menschenrechtsverletzungen oder Einschränkungen der Meinungs- und Pressefreiheit betrifft, aber der sportive Medaillenspiegel ist mir lieber, er verdirbt nicht gleich die gute Laune und zeigt ruck, zuck, ob ein Land supersportlich und superfit und damit insgesamt ganz supertoll ist.

Olympische Winterspiele 2022 Medaillenspiegel

Oder ob es eben hinterherhinkt. Natürlich ist es schwer zu sagen, welches das allergroßartigste Land im Augenblick ist. Aber vermutlich ist es China. Obwohl: Bei den letzten Winterspielen in Südkorea belegten die Chinesen im Nationenranking nur Platz 16. Nicht so toll. Aber das wird sich nach dem Willen der politischen Führung in den kommenden Jahren ja grundlegend ändern.

Nicht nur, dass die Chinesen als erste Nation in einer Stadt nach Sommerspielen auch Olympische Winterspiele ausrichten. Auch was die reinen Zahlen hergeben, ist der Aufstieg des Landes an die Spitze aller Medaillenspiegel gewiss nicht auszuhalten, Verzeihung: aufzuhalten. 250 Millionen Wintersportler sind das bescheidene Ziel im Reich der vielen, und da werden unsere Bayern und Thüringer Kaderschmieden schon zahlenmäßig ein wenig in Rückstand geraten.

In allen Disziplinen voraus

Tatsächlich dürfte es sich hierzulande um einiges schwieriger gestalten, 250 Millionen Bundesbürger und -bürgerinnen in Bobs zu setzen oder auf Ski zu stellen, mit oder ohne Waffe, ganz egal. Das liegt nicht nur an der vergleichsweise mickrigen Bevölkerungszahl in unserem Land, sondern auch daran, dass es mit dem Abkommandieren nicht so richtig funktioniert, sieht man von einigen wintersportlichen Spitzenkräften ab, die auch bei uns ihre Ansprechpartner und Finanziers beim Zoll, bei der Polizei oder der Armee finden. Aber nicht mal jeden Zollbeamten kann man hierzulande ja in den Eiskanal schicken, auf dass er uns im Medaillenspiegel dauerhaft nach vorne bringt. Da sieht die Zukunft natürlich düster aus gegen 250 Millionen.

Wenn ich es recht sehe, droht uns China nicht nur wintersportlich zu enteilen und wird es im Medaillenspiegel auch bald tun. Nein, auch in den wichtigen neuen olympischen Disziplinen ist uns das Land schon weit voraus, wie olympisch zugereiste Athleten, Funktionäre und Journalisten aus aller Welt in diesen Tagen aus Erfahrung bestätigen können.

Die Nationenwertung im Fiebermessen etwa, in der App-Spionage, der Blasenbildung mit Einzäunung, der Quarantäne mit Kasernierung, der politischen Instrumentalisierung des Sports, der rücksichtslosen Gigantonomie und Umweltzerstörung, dem Kuscheln mit dem IOC, das sind ja nur ein paar Disziplinen, in denen China schon jetzt absolute Spitze ist. Im olympischen Medaillenspiegel tauchen diese Disziplinen noch nicht auf. Ist aber auch nur eine Frage der Zeit.