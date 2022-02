Athletenrechte bei Olympia : „Das IOC sollte sich schämen“

Der Kanadier Rob Koehler ist Generaldirektor von Global Athlete, einer Interessenvertretung, die für sich in Anspruch nimmt, für mehr Mitsprache von Sportlern gegenüber internationalen Sportverbänden und den Schutz ihrer Rechte einzutreten. Zuvor war er stellvertretender Generaldirektor der Welt-Anti-Doping-Agentur. Global Athlete wird durch die Fair-Sport-Stiftung finanziert, die der frühere Eisschnellläufer Johann Olav Koss und der Filmproduzent Jim Swartz gegründet haben.

Global Athlete rät Sportlern, in Peking zu schweigen. Warum?

Das Organisationskomitee droht mit den chinesischen Gesetzen. Zuvor hat der Außenminister den Regierungen, die einen politischen Boykott erklärt haben, angedroht, sie würden den Preis zahlen müssen. Die Regierungen schicken ihre Bürger nach China. Wir sagen ja immer: Es sind zunächst mal Bürger, dann Sportler, die an Olympischen Spielen teilnehmen. Und die Regierungen bringen sie jetzt in Schwierigkeiten, ohne vom Internationalen Olympischen Komitee echte Veränderungen zu verlangen. Die Regierungen müssen vortreten und fordern, dass Menschenrechte in der Olympischen Charta verankert werden, in den Verträgen. Ansonsten müssen sie sagen: Wir investieren nicht in euer Geschäft, in den olympischen Sport. Sie müssen auch den Druck auf Nationale Olympische Komitees erhöhen, dass die den Druck auf das IOC erhöhen. Den Nationalen Olympischen Komitees geht es gut in der IOC-Welt. Sie bekommen ihre jährlichen Zahlungen vom IOC – deshalb haben sie Angst, sich zu äußern.