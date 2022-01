Staatsplan Wintersport : Chinas Weg zur Großmacht auf Schnee und Eis

Seit der Vergabe von Olympia an Peking im Jahr 2015 will die Volksrepublik ein Viertel der Bürger für die Bewegung auf Schnee und Eis begeistert haben. Das stimmt zwar nicht, aber viele sind es trotzdem.

In der Bewerbung für die Olympischen Winterspiele 2022 versprach Peking, 300 Millionen Menschen dem Wintersport nahezubringen. In einem Land, in dem Ski-Fahren bis dahin keine Rolle gespielt hat, war das eine reichlich ehrgeizige Ansage. Mitte Januar verkündete die chinesische Sportbehörde Vollzug. Das Plansoll wurde demnach sogar übererfüllt: Seit der Vergabe der Spiele an Peking im Jahr 2015 hätten 346 Millionen Menschen an „Eis- und Schneeaktivitäten“ teilgenommen. Das seien 24,56 Prozent der Bevölkerung, meldete das nationale Statistikbüro.

F.A.Z. Newsletter Sport Mo. – Fr. um 16.00 Uhr; Sa. – So. um 18.00 Uhr ANMELDEN

Friederike Böge Politische Korrespondentin für China, Nordkorea und die Mongolei. Folgen Ich folge



Wie immer, wenn China mit symbolkräftigen Zahlen hantiert, wird nicht bekanntgegeben, wie sie eigentlich gemessen wurden. Dass das Ziel auf dem Papier erreicht würde, war von Anfang an klar. Selbst wenn jedes Schulkind mitgezählt wurde, das im Unterricht eine Stunde das Wedeln oder Carven gelernt hat, ist es unvorstellbar, dass jeder vierte Chinese Wintersport betrieben haben soll. Schließlich besteht das Land in weiten Teilen aus Subtropen und Wüste. „Wenn man großzügig ist, könnte man sagen, es ist symbolisch gemeint“, sagt der Sportanalyst Mark Dreyer, der gerade ein Buch über Chinas Sportmachtambitionen geschrieben hat. Die Zahl sei zwar „Schwachsinn“, doch das „Wachstum“ sei echt.