Chinas Vorwurf an Journalisten : „Diese Fragen basieren sehr stark auf Lügen“

Die Organisatoren der Olympischen Winterspiele von Peking haben westlichen Journalisten vorgeworfen, Fragen zum Umgang mit Uiguren und anderen muslimischen Bürgern in der Provinz Xinjiang zu stellen, die „auf Lügen basieren“. In Bezug auf den Umgang mit dem taiwanesischen olympischen Komitee, in der olympischen Welt Chinesisch Taipeh genannt, sagte Yan Jiarong, die Sprecherin des chinesischen Organisationskomitees BOCOG: „Es gibt nur ein China auf der Welt. Wir stellen uns immer gegen die Politisierung der Spiele.“

Bemerkenswert am Auftritt der Sprecherin war, dass sich die Fragen der Journalisten nicht an sie, sondern den Sprecher des Internationalen Olympischen Komitees, Mark Adams, richteten. Adams ging dabei auf die Frage eines australischen Journalisten, ob das taiwanesische NOK vom IOC zur Teilnahme an der Schlussfeier der Winterspiele am Sonntag gezwungen wird, nicht ein.

Mit Blick auf die Eröffnungsfeier am 4. Februar, an der Taiwan als Chinesisch Taipeh nur teilnahm, nachdem das IOC mit Konsequenzen gedroht hatte, sagte Adams, die Frage sei geklärt. Nach dem IOC-Sprecher ergriff Yan Jiarong das Wort: „Wir müssen eine sehr ernsthafte Feststellung machen.“ Es folgte das Statement zur Ein-China-Politik. Adams wollte nicht sagen, ob es sich bei Yan Jiarongs Worten um ein politisches Statement gehandelt habe.

Ähnlich hielt die chinesische Sprecherin es, als Adams nach der Verarbeitung von Baumwolle aus der Provinz Xinjiang durch den chinesischen IOC-Ausstatter Anta gefragt wurde. Nachdem der IOC-Sprecher erklärt hatte, dass die vom IOC-Personal in Peking getragene Kleidung keine Baumwolle enthalte und er auf die weitere, Baumwolle enthaltende Produktpalette des Sportkleidungsproduzenten nicht eingehen wollte, sagt Yan Jiarong: „Ich fühle mich verpflichtet zu sagen, dass sogenannte Zwangsarbeit eine Lüge ist. Es gibt eine Menge Fakten, die das widerlegen.“

Auf FAZ.NET-Nachfrage, wie es das IOC mit Fakten zu Zwangsarbeit und Lagern in Xinjiang hält, antwortete Adams, die Ansicht von „Madame Yan“ sei „nicht relevant für diese Pressekonferenz und sicher nicht relevant für das IOC. Wir sind sehr, sehr darum bemüht, Menschenrechte innerhalb der Sphäre der Spiele zu schützen.“ Ausführlich sprach Adams von der politischen Zustimmung, die es in allen Teilen der Welt zu der Austragung der Spiele in Peking gibt. Auf die konkrete Frage sagte er: „Auf Fragen zu Belangen, die außerhalb der Spiele liegen, sollen andere antworten.“

Als Adams ausgesprochen hatte, ergriff Yan Jiarong abermals das Wort und verschärfte den Tonfall. „Auch wenn dir, Mark, die Frage gestellt wurde und die Themen irrelevant bezüglich der Winterspiele sind: Diese Fragen basieren sehr stark auf Lügen. Einige Behörden haben diese bereits mit vielen Belegen widerlegt. Sie sind eingeladen, sich diese über alle Fakten und Beweise zu informieren.“

Die Lager in Xinjiang, in denen zeitweise nach Darstellung von Menschenrechtsgruppen mehr als eine Millionen Uiguren und andere Muslime gefangen gehalten wurden, gelten nach chinesischer Darstellung als Fortbildungseinrichtung, die vor allem auch der Deradikalisierung dienen. Völkerrechtler sehen in der Behandlung der muslimischen Minderheiten in Anbetracht von Berichten etwa über Zwangssterilisierungen Verbrechen gegen die Menschlichkeit, manche Juristen klassifizieren den Umgang mit den muslimischen Minderheiten auch als kulturellen Genozid.

Es war die letzte gemeinsame Pressekonferenz der Olympia-Organisatoren von BOCOG und IOC. Weiterer Gast der Runde war die freiwillige Helferin Wei Yining, die in hellen Tönen von ihrer Erfahrung schwärmte. Auf die Frage eines Journalisten der Londoner „Times“, ob ihr die Tennisspielerin Peng Shuai bekannt sei, sagte Wei: „Es tut mir leid, darüber weiß ich nichts.“

Die Tennisspielerin war im November für mehrere Wochen verschwunden, nach dem sie dem hochrangigen Parteifunktionär Zhang Gaoli sexuelle Nötigung vorgeworfen hatte. Peng Shuai war zu Beginn der Winterspiele mit IOC-Präsident Thomas Bach zusammengetroffen und hatte sich nach drei Besuchen an olympischen Wettkampfstätten nach Aussage von Bach in eine dreiwöchige Quarantäne begeben, die fortdauert. In chinesischen sozialen Medien ist der Name Peng Shuai weiter zensiert.