Herzmittel von Doping-Liste : Walijewa wurde vor Olympia positiv getestet

In den Fall der 15 Jahre alten Eiskunstläuferin kommt Licht. Vor den Winterspielen gab es eine positive Doping-Probe bei Kamila Walijewa. Dennoch startete sie in Peking. Nun stellen sich weitere Fragen.

Kamila Walijewa vom Russischen Olympischen Komitee ist in Peking vergangenen Montag in Aktion. Bild: Peter Kneffel/dpa

Kamila Walijewa, die beste Eiskunstläuferin der Welt, ist am 25. Dezember bei den russischen Eiskunstlauf-Meisterschaften in Sankt Petersburg positiv auf das auf der Doping-Liste stehende Herzmittel Trimetazidin getestet worden. Das bestätigte die für das Anti-Doping-Programm bei den Winterspielen zuständige International Testing Agency (ITA) am Freitag in Peking.

Demnach wurde Walijewas Probe vom Anti-Doping-Labor in Stockholm analysiert. Hintergrund ist die Tatsache, dass das russische Anti-Doping-Labor in Moskau nach wie vor nicht akkreditiert ist. Die russische Anti-Doping-Agentur Rusada sei über den positiven Befund am 8. Februar, also nach Abschluss des olympischen Team-Wettbewerbs informiert worden. Die Rusada habe Walijewa zunächst vorläufig gesperrt, die Sperre nach deren Einspruch aber aufgehoben. Die 15 Jahre alte Sportlerin hatte am Donnerstag das Training in Peking wieder aufgenommen.

Im Auftrag des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) werde die ITA nun gegen die Aufhebung der vorläufigen Sperre durch die Rusada vor dem für olympische Fälle zuständigen Ad-hoc-Panel des Internationalen Sportschiedsgerichts (CAS) in Berufung gehen. Es werde eine Entscheidung vor dem Einzel-Wettbewerb der Frauen angestrebt, der kommenden Dienstag mit dem Kurzprogramm beginnt.

Damit ist Licht in die Angelegenheit gekommen, die in Peking seit 48 Stunden für Schlagzeilen sorgt – ohne das klar ist, ob Walijewa trotz eines positiven Doping-Befunds bei dem Wettbewerb antreten kann, für den sie die große Favoritin ist. Noch länger wird auf eine Entscheidung über die Auswirkungen auf das Ergebnis des Team-Wettbewerbs gewartet werden müssen, den Russland vor den Vereinigten Staaten gewonnen hatte. Darüber, teilte die ITA mit, werde die Internationale Eislauf-Union erst nach Abschluss aller Verfahren befinden, die in der Causa Walijewa noch anhängig gemacht werden könnten.

Verbotenes Mittel

Das in der Doping-Probe gefundene Trimetazidin ist ein Herzmittel, das den Blutfluss verbessert und gegen Angina eingesetzt wird. Bei den Olympischen Winterspielen in Südkorea vor vier Jahren war die russische Bobfahrerin Nadeschda Sergejewa positiv darauf getestet worden. Der chinesische Schwimmstar Sun Yang war bei den chinesischen Meisterschaften 2014 ebenfalls positiv auf Trimetazidin getestet und für drei Monate gesperrt worden. Dieser Doping-Fall war erst nach Ablauf der Sperre kommuniziert worden.

IOC-Sprecher Mark Adams wollte die Entwicklung am Vormittag auf der täglichen Pressekonferenz mit Verweis auf das nun beim CAS angestrebte Verfahren nicht eingehender kommentieren. Das IOC hatte im Umgang mit dem staatlichen russischen Betrugsprogramm in der Vergangenheit stets betont, man wolle einer „neuen, jungen Generation“ russischer Sportler eine Chance bieten.

Im Umgang mit der Causa Walijewa stellt sich schon mit Blick auf das Alter der Eisläuferin die Frage, ob die russischen Trainer und der russische Verband ihren Sportlerinnen und Sportlern diese Chance gewähren. Walijewas Trainerin Eteri Tutberidse ist für ihren fordernden Umgang mit überaus talentierten, aber auch überaus jungen Eiskunstläuferinnen bekannt.

Der Code der Welt-Anti-Doping Agentur, den das IOC, nicht aber die ITA unterschrieben hat, sieht bei Doping-Fällen „geschützter Personen“ – also Sportlerinnen unter 16 Jahren – eine Sperre von bis zu zwei Jahren, aber auch die Möglichkeit eines niedrigeren Strafmaßes bis hin zu einer Verwarnung vor. Das Ermessen der Schiedsrichter soll sich dabei nach dem Verschulden der geschützten Person richten. Eine wesentliche Frage ist daher, wie das Mittel in Walijewas Körper gelangte und wer es ihr mit welchem Motiv verabreichte. Für Trainer und andere Betreuer, die Minderjährigen verbotene Mittel verabreichen, sieht der Code ein Mindeststrafmaß von vier Jahren Sperre vor.