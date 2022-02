Doping-Fall Kamila Walijewa : Herzmittel für das Wunderkind

Der positive Test des russischen Eiskunstlauf-Stars hält Olympia in Atem: Wie kam die verbotene Substanz in den Körper der 15-Jährigen? Nun befasst sich das Internationale Sportschiedsgericht CAS mit dem Fall.

Kamila Walijewa vom Russischen Olympischen Komitee ist in Peking vergangenen Montag in Aktion. Bild: Peter Kneffel/dpa

Gangneung, Südkorea, vor vier Jahren. Im Bauch der olympischen Eishalle sitzen Alina Ilnasowna Sagitowa und Jewgenija Armanowna Medwedewa. Die eine, Sagitowa, Olympiasiegerin im Eiskunstlauf. Die andere, Medwedewa, ihre Trainingspartnerin, Silbermedaillengewinnerin. Sagitowa ist damals fünfzehn Jahre alt, Medwedewa achtzehn.

Neben den Glückwünschen, die sie hören, und den Worten, die sie finden für ihre Kürauftritte kurz zuvor, geben sie kurz Einblick in die Realitäten ihres Sportlerinnendaseins, in das Dasein als Eiskunstläuferin in der Trainingsgruppe der erfolgreichsten Eiskunstlauftrainerin der Gegenwart, Eteri Tutberidse.

Sie sehe im Training viele jüngere, noch bessere Mädchen als sie, sagt Alina Sagitowa, erzählt von den Sprüngen, die die jungen Mädchen zeigten. Und sie dankt, wie auch Medwedewa, „den Trainern, den Choreographen und den Ärzten“. Medwedewa, die sich im Herbst vor den Spielen den Fuß gebrochen hatte, spricht von „einer Armee“, die sie wieder auf die Beine gebracht habe.

Umschnitt. 2022. Alina Sagitowa und Jewgenija Medwedewa haben seit Jahren keinen Wettkampf mehr bestritten. Ihre Karrieren stecken in einer Sackgasse, aus der sie keinen Ausweg finden. Ausgebrannt, mindestens physisch. Medwedewa leidet unter chronischen Rückenschmerzen. Sagitowa steckt in einer Wettbewerbspause, die sie vor zwei Jahren erklärt hat.

Die Eiskunstlaufszene hat sie längst abgehakt. In Peking wartete sie auf Kamila Walerjewna Walijewa, die nächste 15-Jährige aus Tutberidses Gruppe. Walijewa galt schon zu ihren Juniorinnenzeiten als beste Eisläuferin der Welt. Sie ist eine Ausnahmeerscheinung, ihre Kür im Teamwettbewerb am Montag wurde zwölf Punkte höher bewertet als die Auftritte von Sagitowa und Medwedewa in Gangneung und dreißig Punkte höher als der Auftritt der Zweitbesten im Teamwettbewerb, der Japanerin Kaori Sakamoto.

Sie trainiert wieder

Doch die Goldmedaille für den Sieg im Teamwettbewerb haben die Russen bis heute nicht. Und Kamila Walijewa, die beste Eiskunstläuferin der Welt, muss fürchten, zum Einzel-Wettbewerb nicht zugelassen zu werden. Sie steht unter Doping-Verdacht. Walijewa ist am 25. Dezember bei den russischen Eiskunstlauf-Meisterschaften in Sankt Petersburg positiv auf das auf der Doping-Liste stehende Herzmittel Trimetazidin getestet worden. Das bestätigte die für das Anti-Doping-Programm bei den Winterspielen zuständige International Testing Agency ITAQ am Freitag in Peking.

Demnach wurde Walijewas Probe vom Anti-Doping-Labor in Stockholm analysiert. Hintergrund ist die Tatsache, dass das russische Anti-Doping-Labor in Moskau nach wie vor nicht akkreditiert ist. Am 7. Februar, dem Tag des Teamwettbewerbs, teilte die Welt-Anti-Doping Agentur WADA mit, habe das schwedische Labor das Ergebnis mitgeteilt. Die russische Anti-Doping-Agentur RUSADA sei über den positiven Befund am 8. Februar, also nach Abschluss des olympischen Team-Wettbewerbs informiert worden.