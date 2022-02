Russischer Doping-Fall? : Kamila Walijewa und viele Fragen

Auch 24 Stunden, nachdem ein möglicher Doping-Fall den Olympiasieg des russischen Eiskunstlauf-Teams in Gefahr gebracht hat, gibt das Internationale Olympische Komitee (IOC) keine Auskunft dazu, warum die für Dienstagabend angesetzte Siegerehrung nicht stattgefunden hat.

Zuvor hatte das russische Medienhaus RBK berichtet, Kamila Walijewa, 15 Jahre alte Ausnahmeerscheinung unter den russischen Eiskunstläuferinnen und die erste weibliche Teilnehmerin, die bei Olympischen Spielen Vierfachsprünge gestanden hat, sei positiv auf das verbotene Herzmittel Trimetazidin getestet worden.

„Ich werde Spekulationen, die ich über Nacht auch gesehen habe, nicht kommentieren“, sagte IOC-Sprecher Mark Adams auf einer Pressekonferenz am Donnerstagvormittag (Ortszeit) in Peking. Es gebe eine Rechtsstreitigkeit, die schnellstmöglich zum Abschluss gebracht werden solle. „Mehr kann ich nicht sagen“, sagte Adams. Generell gelte, dass für Doping-Proben die International Testing Agency zuständig sei. Für die juristische Bewertung sei das Internationale Sportschiedsgericht CAS zuständig. Beide Organisation haben sich bislang nicht geäußert. Dass sie in diesem Fall zuständig sind, wollte Adams nicht bestätigen.

Die russische Mannschaft um die überragende Kamila Walijewa hatten am Montag den Teamwettbewerb in Peking gewonnen. Am Dienstagabend war die dafür angesetzte Siegerehrung verschoben worden. Am Mittwoch hatten die Internationale Eislauf-Union und das IOC von einem „plötzlich aufgetretenen Rechtssache“ gesprochen, am späten Abend Pekinger Zeit hatte zunächst das Branchenportal „Inside The Games“ berichtet, Kamila Walijewa stehe im Zentrum der Kontroverse.

Auswirkungen wären unabsehbar

Angesichts des staatlich angelegten Betrugs der russischen Gastgeber bei den Spielen vor acht Jahren in Sotschi sind die Auswirkungen eines möglichen russischen Doping-Falls noch nicht abzusehen – insbesondere, wenn es tatsächlich um Kamila Walijewa gehen sollte, den größten Star der Mannschaft des Russischen Olympischen Komitees.

Die russischen Sportler starten in Peking und noch bis Dezember 2022 auch bei Weltmeisterschaften nicht für ihr Land, sondern für das Russische Olympische Komitee. Die Sanktion ist Folge eines Schiedsspruchs des CAS, das die ursprünglich vier Jahre währende Strafe der Welt-Anti-Doping Agentur (WADA) gegen den russischen Sport und seine staatlichen Organe verhängt hatte – für die versuchte und zu einem nicht unwesentlichen Teil erfolgreiche Vernichtung von Beweisen für das über Jahre unterhaltene und nach Sotschi aufgeflogene staatliche Doping-Programm.

Die Halbierung der WADA-Sanktion, die von etlichen westlichen Sportlern ohnehin schon als weitgehend symbolische Bestrafung empfunden wurde, hatte abermals für Kritik gesorgt. Wie viele Sportler über die Jahre vom russischen Betrugssystem profitierten, ist ebenso unbekannt wie die Zahl der Sportler, die dadurch um ihren sportlichen Erfolg gebracht wurden.