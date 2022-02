Eiskunstlaufen bei Olympia : Ein Schluchzer, aber kein Wort von Walijewa

Aktualisiert am

Die russische Eiskunstläuferin Kamila Walijewa stolpert bei Olympia, fällt aber nicht nach der Aufregung um ihren positiven Dopingtest. Kam das Mittel in ihrem Körper etwa aus Opas Wasserglas?

Kamila Walijewa geht nach ihrem Kurzprogramm als Führende in die Kür-Entscheidung an diesem Donnerstag. Bild: EPA

Die Journalisten hatten ihre Plätze zum Teil mehr als acht Stunden vor Kamila Walijewas Auftritt aufgesucht. Sie hatten gesehen, wie die 15 Jahre alte Russin im letzten Training am Nachmittag zweimal gestürzt war. Um 21.52 Uhr, beim Auftritt, auf den alle gewartet hatten, saßen im Hauptstadt-Hallenstadion von Peking mehr Reporter aus aller Welt als chinesische Zuschauer. Bühne frei. Kamila Walijewa, bis an die Bande begleitet von einer positiven Dopingprobe, dem ihr den Weg bahnenden Urteil des Sportschiedsgerichts CAS, Trainerin Eteri Tutberidse, ihrer Entourage, einschließlich des einst wegen Dopings gesperrten Mannschaftsarzts Filipp Schwezkij.

Applaus, das Klicken der Kameras, die Antwort auf die Frage, ob Walijewas Nerven halten: Ja. Gerade so. Der Dreifach-Axel zu Beginn ihres Programms geht schief, sie stolpert bei der Landung. Anschließend wird es besser. Vom Eis geht Walijewa mit einem Schluchzer, im Gesicht der fortdauernde Druck. 82,16 Punkte. Schlechter wurde sie in dieser Saison noch nicht bewertet. Es reicht trotzdem zur Führung. Unumstritten ist das nicht. Wer sich in den vergangenen Tagen darüber erregte, dass Walijewa trotz Trimetazidin-Probe starten darf, erregt sich nun über die deutlich höhere Wertung gegenüber der eine halbe Stunde vor ihr gelaufenen Japanerin Higuchi Wakaba. Die Mixed Zone durchquert Walijewa, ohne stehen zu bleiben. Die Pressekonferenz lässt sie aus.