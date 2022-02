Der Fall Kamila Walijewa : Die Wegwerfkinder

Trotz positiver Dopingprobe lässt das Sportschiedsgericht die minderjährige russische Eiskunstläuferin im Wettbewerb – unter Vorbehalt. Die Klärung der Schuldfrage wird nicht reichen, das eigentliche Problem in den Griff zu bekommen.

Peking, Montagmittag. Soeben hat das Internationale Sportschiedsgericht CAS mitgeteilt, dass Kamila Walijewa starten darf in der Damenkonkurrenz des Eiskunstlaufens, die an diesem Dienstag beginnt. Die Juristen haben in sich stringent argumentiert, die wesentliche Frage – (wer) hat sie gedopt? – aber nicht berührt.

F.A.Z. Newsletter Sport Mo. – Fr. um 16.00 Uhr; Sa. – So. um 18.00 Uhr ANMELDEN

Allerdings muss der Fall ohnehin weit über die Schuldfrage hinaus betrachtet werden. So startet Walijewa in einer Konkurrenz, die kein Damen-, sondern ein Teenager-Wettbewerb ist, bei der der 15 Jahre alten Russin aller Voraussicht nach nur Anna Schtscherbakowa und Alexandra Trusowa gefährlich werden können. Beide sind 17 Jahre alt, doch beide, so die Erwartung, haben ihre Karrierehöhepunkte schon hinter sich.