Dopingfall Kamila Walijewa : Cas-Sportrichter verkünden Urteil am Montagmorgen

Das Sportschiedsgericht CAS entscheidet am Montag über das Olympia-Startrecht der 15 Jahre alten Eiskunstläuferin Kamila Walijewa aus Russland. Die Verhandlung zuvor fand per Videoschalte statt.

Das Internationale Sportschiedsgericht CAS will gegen sieben Uhr mitteleuropäischer Zeit seine Entscheidung mitteilen, ob Kamila Walijewa am Dienstag zum Kurzprogramm der Eiskunstläuferinnen antreten darf. Das teilte der CAS nach Abschluss der per Videoschalte gehaltenen Verhandlung am frühen Morgen Pekinger Zeit mit. Kamila Walijewa sagte als zugeschaltete Zeugin aus.

Christoph Becker Sportredakteur. Folgen Ich folge



Die Entscheidung soll demnach zunächst den Streitparteien und dann auf der CAS-Website mitgeteilt werden. In der Sache richtet sich die Klage der internationalen Verbände gegen die Entscheidung der Disziplinarkommission der Russischen Anti-Doping-Agentur RUSADA vom 9. Februar, die vorläufige Sperre Kamila Walijewas aufzuheben. Bei der 15 Jahre alten Ausnahmeläuferin waren in einer bei den russischen Eiskunstlauf-Meisterschaften am 25. Dezember in Sankt Petersburg genommenen Probe Spuren des Herzmittels Trimetazidin entdeckt worden, das auf der Dopingliste steht.

Über den Fall befinden der italienische Rechtsprofessor Fabio Iudica, ein Vertragsrechtler, die Slowenin Vesna Berkant Rakocevic und der Amerikaner Jeffrey Benz, der als einziger Schiedsrichter dieses Panels über reichhaltige Erfahrung in Doping-Streitsachen verfügt. Sie befinden in Peking lediglich über die Aufhebung der vorläufigen Sperre.

Über den Ausgang des Teamwettbewerbs, den Russland auch dank eines überragenden Auftritts Walijewas vor den Vereinigten Staaten gewonnen hatte, wird aller Voraussicht nach erst mit Abschluss des Hauptsacheverfahrens zu einem späteren Zeitpunkt entschieden werden.