Russische Eiskunstläuferin : Medikamentencocktail für Kamila Walijewa

Was U-Boot-Fahrer und Bergsteiger mit der unter starkem Dopingverdacht stehenden Kamila Walijewa gemeinsam haben? Das Verlangen, Hypoxen einzunehmen. Es ist die Nummer drei der Sub­stanzen, die offenbar zum Ernährungsprogramm der besten Eiskunstläuferin gehören. Sie hat Hypoxen selbst angegeben beim Ausfüllen des Formblattes unter der Rubrik eingenommene Mittel für die Doping-Probe Ende Dezember des vergangenen Jahres. Das berichtete die „New York Times“. Dazu kamen noch L-Carnitin und ein Vitaminpräparat. Im Gegensatz zu dem in Walijewas Probe entdeckten, im Sport verbotenen Herz-Medikament Trimetazidin sind diese Stoffe im Sport erlaubt, aber aus zwei Gründen sehr umstritten.

Anno Hecker Verantwortlicher Redakteur für Sport.

Erstens wegen der unbewiesenen Wirkung, zumindest aber, weil der von der Nahrungsmittelindustrie gerne behauptete Effekt selten wissenschaftlich bestätigt worden ist. Hypoxen ist noch am ehesten nachvollziehbar für Menschen, denen mehr oder weniger bei harter Arbeit die Luft ausgeht, also in großer Höhe zum Beispiel. Es soll helfen, das Gewebe besser mit dem vorhandenen Sauerstoff zu versorgen, etwa kurz vor dem Gipfel des Mount Everest.

Der Olymp ist auch sehr hoch und Eiskunstlaufen sehr anstrengend für Herz und Hirn. Deshalb wohl das L-Carnitin auf der Versorgungsliste. Angeblich zur besseren Herzdurchblutung, vermutlich aber mit der Idee verabreicht, Energie aus der Fettverbrennung zu gewinnen. Schlank und frisch? Wir wissen es nicht. Allerdings wird die Aufnahme durch ein Nahrungsergänzungsmittel Gesunden nicht empfohlen, zumal ein Stück Rindfleisch in gewissen Zeitabständen zur Versorgung mit L-Carnitin reicht.

Trimetazidin ist zugänglich in Russland

Der zweite Grund für die Ablehnung im Sport ist die begründete Sorge, auf dem Weg zur Optimierung eine fatale Schluck-Kultur zur fördern. Die Cocktail-Strategie hat Walijewa nicht exklusiv. Sie ist seit Jahrzehnten verbreitet, wo der Glaube an die eingeflößte Leistungssteigerung wütet. Obwohl die Mischung, abgesehen etwa von Anabolika oder Blut­doping-Mitteln, glatt das Gegenteil bewirken könnte.

Erlaubt heißt ja nicht gleich sinnvoll und schon gar nicht gewinnbringend. Sicher ist, dass Leistungsversprechen eine Rolle spielen und bei der Wahl der Mittel der Kulturkreis. Hierzulande war Kreatin mal schwer in Mode, sogar bei Hockeyspielern. Der berühmte schillernde Doping-Analytiker Professor Manfred Donike selig sprach seinerzeit vom „schnellsten Weg, teuren Urin herzustellen“. In Russland ist Trimetazidin zugänglich, Hypoxen angeblich in der Unterseebranche beliebt.

Wer das mit L-Carnitin vermengt, wird eine weit verbreitete Mentalität erkennen; und die verbreitete Unsitte, Grenzüberschreitungen mit faulen Ausreden zu erklären. Diesmal sollen es die Herztropfen von Walijewas Opa gewesen sein.