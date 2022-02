Auftritt von Kamila Walijewa : „Beinahe alles war falsch und verstörend“

Tränen auf dem Eis: Kamila Walijewa bei ihrem Auftritt in Peking am Dienstag. Bild: AP

Ungeachtet der Doping-Schlagzeilen haben russische Medien und Politiker den Auftritt der Eiskunstläuferin Kamila Walijewa bejubelt. „Kamila hat auf jeden Fall ihren Kampfgeist und ihre Belastbarkeit gezeigt“, sagte die Duma-Abgeordnete Swetlana Schurowa. „Ich denke, dass ihre Leistung eine Antwort auf die Fragen vieler ihrer gehässigen Kritiker ist, die jetzt, nachdem sie dies gesehen haben, verstehen, dass sie keinen Erfolg hatten.“

Walijewa hat nach dem ersten Platz im Kurzprogramm des olympischen Damen-Wettbewerbs alle Chancen auf den Olympiasieg in Peking. Die 15-Jährige geht mit 82,16 Punkten als Führende in die Kür am Donnerstag. Nach einem positiven Dopingtest Ende Dezember hatte der Internationale Sportgerichtshof Cas Walijewa in einem Eilverfahren die umstrittene Starterlaubnis für das Einzel erteilt. Russischen Medien zufolge habe ihre Anwältin in der Cas-Anhörung die Erklärung geliefert, sie könne das Herzmittel Trimetazidin versehentlich aus einem Glas getrunken haben, das zuvor ihr Großvater genutzt habe.

Nach Informationen der „New York Times“ seien in der Dopingprobe Walijewas drei unterschiedliche Substanzen zur Behandlung von Herzproblemen entdeckt worden – eine verbotene und zwei erlaubte. Das gehe aus einem Dokument hervor, das bei der Anhörung um die Starterlaubnis der Russin im Einzelwettbewerb der Winterspiele in Peking vor dem CAS vorgelegt worden war. Walijewas Großvater habe in einer Videobotschaft an die russischen Anti-Doping-Behörden der RUSADA erklärt, er nehme das Medikament Trimetazidin, um „Attacken“ zu behandeln.

Walijewas Mutter sagte, ihre Tochter nehme die Substanz Hypoxen gegen Herzrhythmusstörungen. Zudem tauchte in der Analyse L-Carnitin auf, das gegen Durchblutungsstörungen helfen kann. Die Kombination der drei Substanzen scheine „darauf abzuzielen, die Ausdauer zu erhöhen, Ermüdung zu reduzieren und eine effizientere Nutzung von Sauerstoff zu fördern“, sagte Travis Tygart, Chef der US-Anti-Doping-Agentur USADA.

Olga Jermolina nannte als Sprecherin des russischen Eiskunstlaufverbandes gegenüber der Staatsagentur Ria Nowosti als Grund für Walijewas Fehlen bei der Pressekonferenz, dass sie sich „schlecht gefühlt“ habe. Der Sender Match TV kommentierte: „Kamila weint. Die ganze Anspannung der letzten Woche liegt in diesem Auftritt der 15 Jahre alten Russin. Sie wird von der russischen Delegation mit Standing Ovations auf der Tribüne begrüßt und von den Fans herzlich aufgenommen.“

Das schreiben die internationalen Medien zum Auftritt Kamila Walijewas:

Russland:

„championat.com“: „Walijewa hat dem Druck standgehalten und ist bei den Olympischen Spielen großartig aufgetreten.“

„Sport Express“: „Unsere Athletinnen haben wieder einmal bewiesen, dass sie echte Profis sind.“

USA:

„Washington Post“: „Selbst wenn Kamila Walijewa gewinnt, wird sie durch das definiert, was sie verloren hat. Das Mädchen war weg, fast komplett weg, 15 Jahre alt und ohne jugendlichen Geist. Vielleicht war der größte Teil des Kindes in Kamila Walijewa schon früher verschwunden, aber die Isolation frühreifer Talente unterscheidet sich von einer Schande. Am traurigsten Abend der Olympischen Winterspiele von Peking, als alle prüfenden Augen auf sie gerichtet waren, wurde aus einem Teenager eine Aussätzige gemacht. Beinahe alles an diesem Abend war falsch und verstörend.“

Italien:

„Gazzetta dello Sport“: „Tränen aus Eis. Die schwierigste Nacht für Kamila Walijewa. Sie führt, aber verzaubert nicht. Sie hat geweint. Und es hätte nicht anders kommen können. Ein verständlicher emotionaler Ausbruch.“

„Corriere della Sera“: „Kamila reserviert für sich das zweite Gold, aber es wird eine juristische Schlacht.“

Großbritannien:

„The Guardian“: „Am Start ein Stolpern, am Ende Tränen. Dazwischen, Perfektion. Und irgendwie hat Kamila Walijewa nach einer außergewöhnlichen Woche voller Tumult und Qual das getan, worin sie trainiert wurde, seit sie im Alter von drei Jahren mit dem Eiskunstlauf begonnen hat: Liefern, wenn es darauf ankommt.“

„Independent“: „Kamila Walijewa kämpft mit den Tränen, nachdem sie unter den erbarmungslosen Scheinwerfern der Olympischen Spiele gelaufen ist.“

Frankreich:

„L'Équipe“: „Das junge Mädchen vergoss ein paar Tränen, nahm die Punktzahl ohne Regung hin, mittelmäßig für ihre Maßstäbe (82,16), aber am Ende ausreichend, um nach dem Kurzprogramm in Führung zu gehen. Was sie noch nicht wusste, als sie wortlos durch die Mixed Zone ging.“

„Le Figaro“: „Im Unwetter krümmt sich Walijewa, aber sie bricht nicht ein. Die junge russische Eiskunstläuferin hat das Kurzprogramm trotz einer schwankenden Leistung als Führende beendet. Sie wahrt das Wesentliche.“

Schweiz:

„Neue Zürcher Zeitung“: „Hinter dem Jahrhunderttalent steht ein Umfeld, dem der Erfolg alles und der Schutz der Läuferinnen nichts wert ist.“

Spanien:

„El País“: „Kamila Walijewa schwebt über dem Sturm und läuft besser als jede andere. Die 15 Jahre alte Russin ist trotzdem Königin der Spiele und inmitten des Doping-Skandals die Favoritin auf Gold.“