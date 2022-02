Thomas Bach zu Walijewa-Drama : „Ich war sehr, sehr verstört“

Juergen Hoffmann

18.02.2022 - 08:29

Bach soll bitte nicht so tun, als ob. Unter seiner Federführung ist das IOC von Jahr zu Jahr unsäglicher geworden. Da sitzen viel zu viele alte Herren drinne, die bei jeder Gelegenheit die Hand aufhalten, und sich aus der Wirklichkeit ausgeklinkt haben. Und die nächsten Winterspiele werden in Nordkorea sein? Syrien kommt lediglich von den Temperaturen her nicht in Frage. Auch Venezuela und Kuba nicht.