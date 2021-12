Bidens Faible für Sport : Der fitteste Präsident und der Boykott

Er mag der älteste Mann sein, den Amerikas Wähler in den drei Jahrhunderten seit der Staatsgründung ins Weiße Haus entsandt haben. Dennoch dürfte Joseph Robinette Biden zu den fittesten gehören. Mit 79 treibt er so viel Sport wie möglich. Als die Covid-Pandemie während des Wahlkampfs seinen Aktionsradius einschränkte, legte er sich ein Standfahrrad der Nobelmarke Peloton zu und trainierte täglich nach dem Aufstehen.

Wissen war nie wertvoller Lesen Sie jetzt F+ 30 Tage kostenlos und erhalten Sie Zugriff auf alle Artikel auf FAZ.NET. JETZT F+ LESEN

„Das bringt mich in Schwung“, verriet er Anfang des Jahres, als er sein Programm umstellen musste. Bei seinem Umzug ins Weiße Haus bekam er die strikte Empfehlung der Sicherheitsbehörden, die teure, mit Monitor, Kamera und Mi­krofon ausgestattete und über WLAN digital vernetzte Maschine entweder zurückzulassen oder nicht länger ans Netz anzuschließen. Das Risiko, dass Hacker aus Ländern wie Russland oder China hier­über das Weiße Haus ausspionieren und Computerviren und Malware einschmuggeln könnten, ist zu groß.

Biden war schon immer ein sportlicher Typ. In seiner Jugend kam er an der Highschool und der Universität in Delaware als sprintstarker Footballspieler zum Einsatz. Sport diente ihm als Hilfsmittel, um sich als extrovertierter Teenager innerlich aufzubauen: „Sosehr es mir an Vertrauen in meine verbale Kommunikationsfähigkeit mangelte, so sehr hatte ich immer Vertrauen in meine sportlichen Fähigkeiten“, schrieb er in seinen Memoiren.

Biden stotterte und benötigte therapeutische Hilfe. „Sport war für mich so natürlich, wie Sprechen unnatürlich war“, erinnerte er sich. Er wurde seine „Eintrittskarte zur Akzeptanz“. Biden ließ sich trotz der Härte der Sportart „nicht so leicht einschüchtern, und selbst wenn ich stotterte, war ich immer das Kind, das sagte: ‚Gib mir den Ball‘.“ Niemand sah allerdings voraus, dass er das Präsidentenamt vergleichsweise offensiv nutzen würde, um sich als Politiker in den Sport einzumischen. Weshalb seine Entscheidung vom Anfang der Woche, die Olympischen Winterspiele in China auf diplomatischem Parkett zu boykottieren, manchen überraschte.

Ein Instrument internationaler Solidarität

Biden-Kenner waren vermutlich weniger verblüfft. Er hatte nie einen Hehl aus seiner Zuneigung für bestimmte Athleten und Teams gemacht, als er etwa 2017 auf dem Rasen mit den Philadelphia Eagles den Super-Bowl-Erfolg feierte. Oder als er der prominenten Basketballerin Sue Bird und ihrer Partnerin, der Fußballikone Megan Rapinoe, zu deren Verlobung gratulierte. Aber anders als sein Amtsvorgänger Donald Trump, der jahrelang Benzin in den lodernden Kulturkampf zwischen selbstbewussten schwarzen Athleten und der weißen Bevölkerungsmehrheit kippte, hielt er sich bei den großen Themen gerne zurück.

Dabei geht der Boykott manchen in der Oppositionspartei gar nicht weit genug. Der republikanische Senator Tom Cotton etwa nennt die Veranstaltung „die Genozid-Spiele von Peking“ und forderte: Amerikanische Unternehmen sollten angesichts der Menschenrechtsverletzungen und des ungeklärten Schicksals der Tennisspielerin Peng Shuai Chinas Kommunistische Partei nicht finanziell unterstützen. Die Athleten aus den Vereinigten Staaten sollten nicht antreten.

Solches Wortgeklingel gehört nicht zum Stil von Biden, der als Senator jahrzehntelang auf Kompromissfähigkeit gesetzt hatte. Schon eher sein Ding: Politiker aus mehr als hundert Ländern Ende der Woche zu einem Gipfeltreffen in die amerikanische Hauptstadt einzuladen und dabei darauf einzustimmen, „Demokratie und Menschenrechte, egal ob zu Hause oder in anderen Ländern, zu verteidigen“. Ein Instrument um internationale Solidarität zu demonstrieren und Chinas Machthaber vor den Spielen weltweit in ein schlechtes Licht zu rücken.

Mehr zum Thema 1/

„Die Vereinigten Staaten sollten aufhören, Sport zu politisieren und die Spiele zu stören und zu unterminieren“, hieß es unwirsch aus dem chinesischen Außenministerium, wo man sich dem stärker werdenden Gegenwind entgegenzustemmen versucht. Vermutlich vergeblich. Kanada, Großbritannien und Neuseeland haben entschieden, dass sie Bidens Linie folgen, und sind offensichtlich froh, dass er die Führungsrolle übernommen hat. Es ist wahrscheinlich, dass sich weitere Regierungen ähnlich verhalten.