Wegen Doping-Probe? : Eiskunstlauf-Siegerehrung bei Olympia verschoben

„Postponed“, verschoben, meldet das Informationssystem der Spiele unter dem Reiter Siegerehrungen für die Zeremonie, die am Dienstag vor dem Pekinger „Vogelnest“ hätte stattfinden sollen. Es hätte Goldmedaillen geben sollen für die Sportlerinnen und Sportler des russischen Olympischen Komitees rund um die überragende Kamila Walijewa, Silber für die Vereinigten Staaten, Bronze für die Japaner, nach ihren Leistungen im Teamwettbewerb der Eiskunstläufer. Doch wann und für wen gibt es Medaillen? Am Dienstag fiel die Siegerehrung aus, und bislang wurde sie nicht nachgeholt.

Christoph Becker Sportredakteur. Folgen Ich folge



Das Branchenportal „Inside the Games“ berichtete am späten Mittwochabend Pekinger Zeit, es sei tatsächlich die 15 Jahre alte Walijewa, die im Zentrum der Kontroverse stehe. Die Europameisterin hatte als erste Frau in einem olympischen Wettbewerb zwei Vierfachsprünge gestanden hatte. Es gehe um eine Doping-Probe, von der nicht klar sei, ob sie in einem Wettbewerb oder außerhalb genommen sei. Gerüchte, die in Peking die Runde machten, besagten zudem, das Ergebnis weise nicht auf ein leistungssteigerndes Mittel, sondern eine Freizeitdroge hin. Als 15-Jährige dürfte sie, sollte sie eine positive Doping-Probe abgegeben haben, nicht namentlich genannt werden.

Mark Adams, Sprecher des Internationalen Olympischen Komitees hatte am Mittwochmorgen auf der täglichen Pressekonferenz des IOC gesagt, er könne auf Grund einer „plötzlich aufgetretenen Sache und rechtlichen Verwicklungen“ wenig zum Fall sagen. Die Internationale Eislauf-Union habe von „rechtlichen Verwicklungen“ gesprochen, die Beratungen mit dem IOC erforderten, schrieb „Inside The Games“. Eine Bestätigung gab es bis zum Abend in Peking nicht.

Die russische Nachrichtenagentur TASS zitierte die Sprecherin des russischen Eislaufverbandes Olga Jermolina, der zu Folge der Verband auf „offizielle Informationen“ warte. Der amerikanische Eiskunstlauf-Verband reagierte auf eine Anfrage der F.A.Z. nicht. Dmitri Peskow, der Sprecher des russischen Präsidenten Wladimir Putin sagte in Moskau auf Nachfrage russischer Reporter, man solle offizielle Mitteilungen abwarten.

Russische Medien zitieren unterdessen Trainer. Bei sports.ru sagt Alexander Schulin: „Ich weiß von dieser Sache nichts. Aber das Ganze wundert mich nicht. Sobald Russland etwas gewinnt, kommen solche Geschichten auf.“ RT zitiert Alexei Mischin: „Wenn das wirklich stimmt, dann stecken wir alle in großen Schwierigkeiten. Ich glaube jedoch nicht, dass sich da jemand mit so einem Mist abgibt, vielleicht ist das Ganze eine große Provokation.“

Mehr zum Thema 1/

Russische Sportler treten bei den Spielen von Peking als Athleten des russischen olympischen Komitees an. Hintergrund ist der Schiedsspruch des Internationale Sportschiedsgerichts, der die Bestrafung durch die Welt-Anti-Doping Agentur WADA wegen der Verschleierung und Vernichtung der Beweismittel für den staatlich organisierten Doping-Betrug auf zwei Jahre halbiert hatte.