Eiskunstläuferin vor Gericht : Start oder Sperre für Kamila Walijewa?

Am Montag will das Ad-hoc-Panel des Internationalen Sportschiedsgerichts CAS sein Urteil über den Fall der russischen Eiskunstläuferin veröffentlichen. Dabei geht es aber nicht um die Hauptsache.

Das Ad-hoc-Panel des Internationalen Sportschiedsgerichts CAS hat die Beratungen zum Fall Kamila Walijewa um halb neun Uhr Pekinger Zeit am Sonntagabend aufgenommen. Unter dem Vorsitz des Mailänder Hochschullehrers für Vertragsrecht, Fabio Iudica, wurde die Verhandlung per Videokonferenz geführt. Zuvor hatte Walijewa am Sonntag zwei Trainingseinheiten bestritten, in der Startliste für das Kurzprogramm am Dienstag wird sie als 26. von 30 Läuferinnen geführt.

Eine Entscheidung der Schiedsgerichts soll der Pressemitteilung des CAS von Samstag zufolge den Streitparteien, also dem Internationalen Olympischen Komitee (IOC), der Welt Antidoping-Agentur (WADA) und der Internationalen Eislauf-Union (ISU) auf der einen und der russischen Anti-doping-Agentur RUSADA auf der anderen Seite, „voraussichtlich am Montagnachmittag“ mitgeteilt werden. In der Sache richtet sich die Klage der Verbände gegen die Entscheidung der Disziplinarkommission der RUSADA vom 9. Februar, die vorläufige Sperre Walijewas aufzuheben.

Bei der 15 Jahre alten Ausnahmeläuferin waren in einer bei den russischen Eiskunstlauf-Meisterschaften am 25. Dezember in Sankt Petersburg genommenen Probe Spuren des Herzmittels Trimetazidin entdeckt worden, das auf der Antidoping-Liste steht. In Peking werden Iudica, der Amerikaner Jeffrey Benz und die Slowenin Vesna Berkant Rakočevič lediglich über die Aufhebung der vorläufigen Sperre verhandeln. Walijewa selbst sollte über Videoschaltung zu ihrem Fall aussagen.

Über den Ausgang des Teamwettbewerbs, den Russland auch dank eines überragenden Auftritts Walijewas vor den Vereinigten Staaten gewonnen hatte, wird aller Voraussicht nach erst mit Abschluss des Hauptsacheverfahrens zu einem späteren Zeitpunkt entschieden werden.