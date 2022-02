Einbürgerungen im Eishockey : Wie China die Olympia-Schmach verhindern will

Aktualisiert am

Wie China die Olympia-Schmach verhindern will

Den Chinesen fehlen Eishockeyspieler, die konkurrenzfähig sind. Damit Olympia nicht zum Desaster wird, helfen eingebürgerte Amerikaner aus. Manche ihrer Väter waren Legenden in der Profiliga NHL.

Luc Tardif war wenige Stunden im Amt, da hielt er es für geboten, einen Warnruf zu formulieren, mit dem er auf Distanz ging zu manchem Blender in den eigenen Reihen. Der Franzose hatte sich bei der Abstimmung gegen den Deutschen Franz Reindl durchgesetzt und wurde am 25. September des Vorjahrs an die Spitze des Eishockey-Weltverbands (IIHF) gewählt.

In einer seiner ersten Reden in neuer Funktion schlug der Nachfolger des Schweizers René Fasel einen anderen Ton an und wies seine Organisation auf ein Problem hin, vor dem viele bis dahin die Augen verschlossen hatten. Tardif sorgte sich um die Wettbewerbsfähigkeit der chinesischen Spieler bei Olympia im eigenen Land: „Einem Team zuzusehen, das 0:15 geschlagen wird, ist für niemanden gut. Nicht für China und nicht fürs Eishockey“, stellte er fest und berief sogleich eine Arbeitsgruppe, die sich ein Bild machen sollte, wie es um die sportliche Klasse der Sorgenkinder bestellt ist, die selbst von zweitklassigen Gegnern düpiert wurden.