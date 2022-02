Dopingfall Kamila Walijewa : Verschwörung oder Missbrauch?

Die Affäre um die 15 Jahre alte Eiskunstläuferin Kamila Walijewa schlägt in Russland große Wellen. Ihr positiver Test auf das im Sport verbotene Herzmittel Trimetazidin vom 25. Dezember 2021, erst nach dem erfolgreichen Teamwettbewerb bei Olympia in der vergangenen Woche bekannt geworden, wird in privaten, staatlichen und sozialen Medien Russlands als schwerer Schlag gegen die gesamte Nation gewertet.

Und so suchen Protagonisten händeringend nach Ausschlusskriterien. Die russische Olympiasiegerin im Eiskunstlaufen, Tatiana Nawka, zeigte sich in der Tageszeitung „Sport-Express“ von Walijewas Unschuld überzeugt: „Im Eiskunstlaufen hilft einem kein Doping, eine Medaille zu gewinnen.“ Das Ganze sei eindeutig eine geplante Aktion gegen die russische Mannschaft.

Die Wirkung von Trimetazidin ist umstritten. Es gilt als Herzmittel zur Behandlung einer Angina Pectoris, die Spitzensport eigentlich unmöglich, in jedem Fall aber lebensgefährlich macht. Der auf der Antidoping-Liste stehenden Substanz wird eine Durchblutungsförderung nachgesagt, was die Belastung reduzieren könnte. Eiskunstlauf, Training wie Wettkampf sind extrem fordernd für Körper und Geist.

Nawkas Ehemann Dmitri Peskow, der Kremlsprecher, äußerte sich im russischen Fernsehen ebenfalls zur Doping-Affäre: „Für den Kreml gibt es derzeit keine offene Fragen. Der Kreml hat einen Aufruf: Wir sollten alle Ruhe bewahren. Im Moment gehen wir davon aus, dass es sich nur um ein Missverständnis handelt.“

Man stehe grenzenlos hinter der Athletin und rufe alle Bürger auf, sie zu unterstützen: „Kamila, verstecke nicht dein Gesicht!“, sagte Peskow. „Du bist eine Russin. Schreite stolz voran und das Wichtigste: tritt an und besiege sie alle!“ An diesem Montag will das Ad-hoc-Panel des Internationalen Sportschiedsgerichtes sein Urteil nach einer Anhörung am Sonntag in Peking veröffentlichen.

Kurz nach Peskows Aufruf zitierte die russische Nachrichtenagentur Interfax Walentina Matwijenko, die Vorsitzende des Föderationsrates. Sie vermutet hinter dem Fall eine Einmischung des Auslands: „Eine gewisse Klarheit wurde meiner Meinung nach durch jüngste Äußerungen von jenseits des Ozeans geschaffen, aus denen hervorgeht, dass diese Geschichte mit dem bereits bekannten ,Rodtschenkow-Act‘ verbunden ist. Wir erinnern uns, wer damals hinter ihm stand, und wir verstehen jetzt, dass hinter all dem die Manipulationen der Geheimdienste allmählich erraten werden können.“

Grigorij Rodtschenkow leitete einst das Moskauer Antidoping-Labor und trug zur Manipulation von vielen Proben russischer Athleten unter Mithilfe des Geheimdienstes während der Winterspiele 2014 in Sotschi bei. Er setzte sich in die Vereinigten Staaten ab und wurde zum Kronzeugen für das staatliche Doping-Programm in Russland. Die Vereinigten Staaten verabschiedeten deshalb ein neues Gesetz, den „Rodtschenkow-Act“, mit dem vor allem die Hintermänner des Dopings angegriffen werden sollen, Trainer, Ärzte, Funktionäre. Das Gesetz zielt auch auf „internationale Doping-Verschwörungen“ ab, sofern an dem betreffenden Ereignis auch amerikanische Teilnehmer oder Sponsoren beteiligt sind.

Das bewiesene Staatsdoping führte zum nominellen Ausschluss der russischen Mannschaft bei Olympia. In Peking dürfen die Russen nur im Namen des Russischen Olympischen Komitees antreten und unter neutraler Flagge. Matwijenko zeigte sich zuversichtlich, dass Sportspezialisten, Funktionäre und Anwälte alles unternähmen, um die Vorwürfe zu entkräften und die Ehre des russischen Sports wieder herzustellen.

Während in den russischen sozialen Medien das Argument angeführt wird, dass der Wirkstoff gar nicht leistungssteigernd sei, kritisierte der Präsident des Russischen Olympischen Komitees, Stanislaw Posdnjakow, die Zeitspanne zwischen der Entnahme der Probe am 25. Dezember und der Mitteilung des Ergebnisses gegenüber der russischen Antidoping-Agentur RUSADA am 8. Februar: „Mir scheint es, als seien die Proben absichtlich bis zum Ende der Mannschaftsaustragung zurückgehalten worden.“ Walijewas Trainerin, Eteri Tutberidse, beharrte auf der Unschuld ihrer Athleten, das sei keine Mutmaßung, „sondern ein Axiom“, also eine gültige Wahrheit, die keines Beweises bedürfe.

Die Diskussion in Russland ist allerdings nicht einseitig auf eine Verschwörung ausgerichtet. Die Duma-Abgeordnete und dreimalige Olympiasiegerin im Eiskunstlaufen, Irina Rodnina, richtete den Blick nach innen: „Das Einzige, was ich nach den offiziellen Erklärungen des Internationalen Olympischen Komitees, der Internationalen Test-Agentur und der Welt-Antidoping-Agentur sagen möchte, ist, dass mir das Mädchen leid tut“, sagte sie. „Dafür werden sich aber diejenigen verantworten müssen, die sie zu einem positiven Dopingtest geführt haben. Sonst ist alles umsonst.“

Die Minderjährige sei nicht verantwortlich für die Misere, anders als die Eltern, Ärzte und der Trainerstab hinter ihr: „Diejenigen, die heute ohne Flagge und ohne Hymne auftreten, wurden von Athleten im Stich gelassen, die während der Spiele 2008, 2010, 2012 beim Doping erwischt wurden“, sagte Rodnina: „Und jetzt nehmen wir genau die gleiche Situation an, ohne irgendwelche Schlussfolgerungen zu ziehen.“ Der entstandene Imageschaden sei wieder enorm, der wahre Grund dafür aber nicht im Ausland zu suchen, sondern in der Frage, warum man ein Ausnahmetalent schon in so einem jungen Alter unbedingt zu einer extremen Leistung puschen wollte.