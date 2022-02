Olympia-Start unter Stress : Wie viel hält Kamila Walijewa aus?

Kamila Walijewa hat gesiegt. Kamila Walijewa darf laufen. Und Kamila Walijewa wird keine Medaille bekommen in Peking. Sollte die beste Eiskunstläuferin an diesem Dienstag (11.08 Uhr MEZ im F.A.Z.-Liveticker zur Olympia, im ZDF und bei Eurosport) im Kurzprogramm und am Donnerstag (11.08 Uhr MEZ im F.A.Z.-Liveticker zur Olympia, in der ARD und bei Eurosport) in der Kür tun, was alle von ihr erwarten – phänomenal eislaufen –, wird sie am Ende der Olympischen Spiele von Peking gemeinsam mit 32 anderen Eiskunstläuferinnen und Eiskunstläufern auf Medaillen warten.

Denn läuft Kamila Walerjewna Walijewa aus Kasan an der Wolga, 15 Jahre alt, Europameisterin, am höchsten bewertete Läuferin der Eiskunstlaufhistorie, so phänomenal, wie es alle Welt von ihr erwartet, verdient sie also Gold, Silber oder Bronze, wird das Internationale Olympische Komitee (IOC) auch mit der Verteilung der Medaillen in der Damen-Konkurrenz bis zum Abschluss aller juristischen Verfahren um Walijewas Dopingprobe von den russischen Meisterschaften vom 25. Dezember warten.

Dass es mit der Siegerehrung für den Mannschaftswettbewerb in Peking nichts wird, war schon vor der Verkündung des Schiedsspruchs des Ad-hoc-Panels des CAS am Montag klar. Es warten neben Walijewa fünf weitere Russen, neun Amerikaner, acht Japaner und sechs Kanadier – je nach Mannschaftsstärke. Die Kanadier würden auf Platz drei nachrücken, würden die Russen wegen Dopings disqualifiziert.

„Das ist eine riesige Enttäuschung“

Der düstere Dopingschatten über diesen Winterspielen und ihren Eiskunstlauf-Wettbewerben hat sich also nicht verzogen am Montag, im Gegenteil. Da sind die Amerikaner, die binnen Minuten nach der Verkündung der Entscheidung auf den Barrikaden sind. „Sportler haben ein Recht zu wissen, dass sie in einem fairen Wettkampf antreten. Leider wird ihnen dieses Recht heute vorenthalten. Dies scheint ein weiteres Kapitel in der systemischen und allgegenwärtigen Missachtung sauberen Sports in Russland zu sein“, teilt die Vorstandsvorsitzende des amerikanischen olympischen Komitees, Sarah Hirshland, mit.

Das IOC hortet seine Medaillen und lässt Dutzende Sportler warten. Eine „riesige Enttäuschung“ sei das, sagt die amerikanische Eistänzerin Madison Hubbell am Mittag, als sie mit Zachary Donohue gerade Dritte im Einzelwettbewerb geworden ist. „Es ist ganz und gar nicht dasselbe, sie irgendwo anders zu bekommen. Es tut mir für die Teamkollegen leid, denen die Erfahrung weggenommen wird.“

Die Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) wiederum wirft den CAS-Schiedsrichtern vor, nicht die Regeln des Welt-Anti-Doping-Codes angewendet zu haben, als diese die provisorische Sperre, die für erwachsene Sportler zwangsläufig auf eine positive Dopingprobe folgt, nicht wieder einsetzten. Der CAS hatte argumentiert, für „geschützte Personen“, also unter 16-Jährige, sei im Regelwerk nicht definiert, ob eine provisorische Sperre zwingend sei. Die Schiedsrichter entschieden dann auf Grundlage „fundamentaler Prinzipien der Fairness, Verhältnismäßigkeit, nicht wiedergutzumachender Schäden und der Interessenabwägung zwischen Antragstellern und der Sportlerin“.

Bei wem die WADA wiederum den Kardinalfehler in der Frage sieht, warum das Ergebnis aus dem Stockholmer Labor erst am 8. Februar, einen Tag nach Ende des olympischen Teamwettbewerbs, mitgeteilt wurde, machte sie ebenfalls deutlich: Die russische Anti-Doping-Agentur RUSADA habe Walijewas Probe nicht als prioritär zu behandelnde olympiarelevante Fracht gekennzeichnet. Zufall?