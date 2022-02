Olympiasiegerin Chloe Kim : Am Boden sein, wieder zurückkommen

Chloe Kim ist keine Person, die gerne mit Fremden über ihre mentalen Probleme spricht. Im Pressezentrum schaut sie zwischendurch auf ihr Handy, streckt sich bei einer anderen Frage. Aber ein bisschen öffnet sie sich dann doch. „Bei den letzten Olympischen Spielen hatte ich den Druck perfekt zu sein“, sagt Kim. Das sei jetzt anders.

Stefanie Sippel Sportredakteurin. Folgen Ich folge

Fast zwei Jahre machte Chloe Kim eine Pause. Das trauen sich nur wenige Athleten und Athletinnen, wenn sie sportlich auf ihrem Höhepunkt sind. Nach den Olympischen Spielen 2018, sie gewann dort mit 17 Jahren Gold, habe es eine Phase gegeben, in der sie sehr „traurig und depressiv“ gewesen sei. „Ich habe die Leute verletzt, die ich am meisten liebe!“ In der Zeit lernte sie: Es ist in Ordnung, einen schlechten Tag zu haben. Sie machte eine Therapie.