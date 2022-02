Straßer mit Medaillen-Chance : „Das ist eine super Ausgangsposition“

27 Hundertstel zur Medaille, sechs weitere zu Gold. Linus Straßer liegt beim Olympia-Slalom vor dem Final-Lauf auf Rang fünf. „Das ist eine super Ausgangsposition“, sagte der 29-Jährige und lobte sich selbst: „Das war eine sehr gute Fahrt, ganz sauber, mit noch ein bisschen Luft nach oben.“

Üblicherweise ist Straßer im ersten Durchgang noch etwas verhalten unterwegs und greift im zweiten eines Slaloms an. Entsprechend kündigte er an: „Das hebe ich mir für den zweiten Durchgang auf. Da muss ich einfach das Gasrädchen ein bisschen mehr aufdrehen.“ Dabei war Straßer vor dem Rennen gar nicht zufrieden mit dem Olympia-Hang: die Slalom-Piste auf der „Eisfluss“-Strecke ist relativ einfach, ohne größere Schwierigkeiten, kein Vergleich mit dem Ganslernhang in Kitzbühel oder Chuenisbärgli in Adelboden. Auf so einem „Idiotenhügel“ laufe man Gefahr, „dass man zu viel will und überpowert“, hatte Straßer vorher befürchtet.

In Führung liegt vor dem Finale (6.45 MEZ MEZ im F.A.Z.-Liveticker zu Olympia, in der ARD und bei Eurosport) Kombinations-Olympiasieger Johannes Strolz (53,92 Sekunden) hauchdünn vor den beiden Norwegern Henrik Kristoffersen (+0,02) und Weltmeister Sebastian Foss-Solevaag (+0,06).

Prompt sind einige der Favoriten bereits draußen: Lucas Braathen (Norwegen), der die Slalom-Wertung im Weltcup anführt, schied ebenso aus wie Manuel Feller (Österreich) und Kristoffer Jakobsen (Schweden). Der zweite Deutsche im Klassement, Alexander Schmid, belegt Platz 23, Julian Rauchfuß schied nach einem Fahrfehler aus.

Der Slalom-Weltcup war in dieser Saison so ausgeglichen wie kein anderer Wettbewerb. In sechs Rennen gab es sechs verschiedene Sieger, darunter auch Straßer beim Nachtslalom in Schladming. Acht weitere Fahrer schafften Podestplätze. Umso schwieriger war vor dem Rennen eine Prognose, wer die Medaillen gewinnen würde.

Straßers früherer Teamkollege Felix Neureuther war als ARD-Experte voll des Lobes für den besten Deutschen: „Es war ein richtig guter Lauf, das war dosiert, taktisch gefahren, genau so musst du es machen“, sagte er über Straßers Vorstellung am Vormittag.

Die deutschen Alpinen haben bei den Olympischen Spielen in Peking bislang nur zwei vierte Plätze von Lena Dürr im Slalom und Kira Weidle in der Abfahrt in den Ergebnislisten stehen. Medaillen bei den Männern haben absoluten Seltenheitswert: Die letzten Medaillen gewann Markus Wasmeier 1994, damals aber gleich zweimal Gold. Im Slalom hat überhaupt nur Frank Wörndl 1988 eine Silbermedaille gewonnen.