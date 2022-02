Big-Air bei Olympia : Große Sprünge und große Gesten

Birk Ruud widmet den Olympiasieg im Big Air seinem an Krebs gestorbenen Vater. Seinen dritten Sprung absolviert der Freestyle-Skifahrer mit der norwegischen Fahne in der Hand.

Nach seinen goldenen Sprüngen in den Olymp schweifte Big-Air-Sieger Birk Ruud mit den Gedanken ab. Zu Ehren seines Vaters Oivind, der im April 2021 an Krebs gestorben war, trug der 21-Jährige ein goldenes Armband am linken Handgelenk, das dieser ihm einst geschenkt hatte: „Ich glaube, er wäre sehr glücklich, wenn er sehen würde, wie glücklich ich hier bin und dass ich meine Ziele erreiche.“

Auf die WM-Teilnahme im vergangenen Jahr hatte Ruud verzichtet, um bei seinem Vater sein zu können. „Ich bin sehr dankbar für diese Zeit, die wir noch hatten“, erzählte er in Peking: „Die Familie stand eng zusammen, das hat mich getragen.“

In Peking gewann Ruud die olympische Big-Air-Premiere dank überragender Sprünge in den ersten beiden der drei Finaldurchgänge mit 187,75 Punkten. Bereits vor seinem letzten Versuch stand der Vielstarter als Sieger fest, absolvierte deshalb seinen dritten Sprung mit der Landesfahne in der Hand und hängte sie sich anschließend im Auslauf um die Schultern. „Ich war komplett in dem Moment und habe die Gelegenheit genutzt. Ich wollte für Norwegen eine Show abliefern“, sagte der zweimalige X-Games-Sieger Ruud, der bereits die Qualifikation für sich entschieden hatte.

Zweiter wurde der Amerikaner Colby Stevenson, der nach einem verpatzten ersten Sprung im dritten Durchgang starke 91,00 Punkte erhielt und sich mit 183,00 Zählern auf den Silberrang schob. Die Bronzemedaille gewann mit 181,00 Punkten der Schwede Henrik Harlaut, der mit 30 Jahren der älteste Teilnehmer im Feld war.

Silbermedaillengewinner Stevenson hatte 2016 einen schweren Autounfall nur knapp überlebt, anschließend wurde ihm eine Titanplatte in den Schädel eingesetzt. Nur acht Monate später gelang ihm auf der Seiser Alm sein erster Slopestyle-Weltcupsieg.

Beim Big Air springen die Athleten über eine Schanze und absolvieren in der Luft spektakuläre Tricks. In die Wertung kommen die beiden Sprünge mit den höchsten Punktzahlen, der mit der niedrigsten Wertung ist das Streichresultat. Ruud, der in Peking auch noch im Slopestyle und in der Halbpipe antritt, erhielt für einen Sprung mit fünfeinhalb Umdrehungen im Flug (Switch Left Triple 1980 Mute) den Tageshöchstwert von 95,75 Punkten. Deutsche Athleten waren in Peking nicht am Start.

Bei den Frauen hatte am Dienstag Chinas Superstar Eileen Gu, die gebürtig aus Kalifornien stammt, ihre erste von bis zu drei möglichen Goldmedaillen gewonnen. Die einzige deutsche Startern Aliah Delia Eichinger (St. Oswald) verpasste bei ihrem Olympia-Debüt als 18. den Einzug in den Medaillenkampf.

