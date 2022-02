Olympischer Teamwettbewerb : „Silber tut gut“

Es fehlte nicht viel, und das deutsche Alpin-Team hätte zum Abschluss der Olympischen Spiele sogar noch fünf Goldmedaillen gewonnen. Also eine, aber in fünf Ausführungen für Lena Dürr, Emma Aicher, Julian Rauchfuß, Alexander Schmid und Linus Straßer.

Doch auch mit Silber im Mixed-Team-Wettbewerb am Berg Xiaohaituo konnten sie sehr zufrieden und glücklich sein. „Die Medaille tut uns extrem gut“, bekannte Wolfgang Maier, der Alpin-Direktor des deutschen Skiverbandes, in der ARD-Sportschau.

Im Finale gegen Österreich fehlten nur 0,19 Sekunden zum ganz großen Coup. Nach vier Läufen im Duell Mann gegen Mann und Frau gegen Frau stand es 2:2 nach Siegen. Die Addition der zwei besten Laufzeiten musste für die Entscheidung sorgen, und da hatten Katharina Liensberger, Katharina Truppe, Johannes Strolz und und Stefan Brennsteiner knapp die Nase vorn für Österreich.

War es also wieder Hundertstel-Pech für die Deutschen? Wie schon in den Einzelrennen in Slalom und Abfahrt bei Lena Dürr, Kira Weidle und Linus Straßer in diesen olympischen Tagen? Oder doch eher Glück, nicht mir leeren Händen Bilanz ziehen zu müssen? Die Antwort gab Maier: „Ich bin einfach happy, dass wir mit einer Medaille nach Hause fahren“.

Der am Vortag wegen heftigen Windes verschobene Wettkampf begann am frühen Morgen mit dem Achtelfinale der Deutschen gegen Schweden. Aicher, Strasser, Dürr und Schmid gewannen 3:1, wobei ihre Kontrahenten es ihnen leicht machten, zu siegen: gleich drei der vier Schweden rutschten aus oder fädelten ein und und kamen auf jeden Fall nicht ins Ziel.

Im Viertelfinale gegen Olympiasieger Schweiz sollte sich dann schon weisen, ob dieser Tag ein erfolgreicher werden würde: Und obwohl diesmal Emaa Aicher und Straßer in ihren Läufen nicht ohne Strauchler durchkamen, reichte es für die Deutschen, da Lena Dürr und Alexander Schmid ihre Duelle gegen Wendy Holdener und Justin Murisier nicht nur gewannen, sondern in 23,70 sowie 24,80 auch famose Zeiten auf den kurzen Slalom-Hängen fuhren.

Im Halbfinale gegen Team USA zeigte Lena Dürr dann abermals ihre Klasse, als sie sich gegen Mikaela Shiffrin um eine Zehntelsekunden durchsetzte und damit die Grundlage für den 3:1-Sieg setzte. Die Amerikaner unterlagen anschließend im kleinen Finale gegen Norwegen, für Shiffrin konnte der Wettbewerb trotz der nicht erreichten Medaille dennoch als Hoffnungslauf durchgehen: sie hatte bei allen vier Versuchen zumindest das Ziel erreicht, allerdings verlor sie auch drei ihrer vier Duelle.

Im Kampf um Gold auf der „Regenbogen“-Piste legte dann abermals Lena Dürr mit einem Sieg gegen Katharina Truppe und einer starken Zeit vor (24,59), doch die andere Katharina bei den Österreichern, Doppel-Weltmeisterin Liensberger toppte dies im Duell mit Emma Aicher um vier Hunderstelsekunden. Und weil auch Schmid zwar gegen Kombi-Olympiasieger Strolz klar gewann, dabei aber die von Brennsteiner im Derby gegen Rauchfuß vorgelegte Zeit nicht unterbieten konnte, hieß es am Ende Gold für Österreich, Silber für Deutschland.