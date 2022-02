Silber für Chinas Superstar : Alle Augen auf Eileen Gu

Nach der Qualifikation zum Slopestyle-Wettbewerb beißt Eileen Gu in eine Teigtasche. Das Bild ging auf Social Media viral. Was isst sie da nur? Das Internet rätselte. Nach dem Run sagt Gu: „Eine frittierte Tasche mit Lauchfüllung.“ Es zeigt, wie viel Aufmerksamkeit Eileen Gu, die eigentlich in den USA geboren ist, aber für China startet, bei diesen Spielen bekommt.

Stefanie Sippel Sportredakteurin. Folgen Ich folge

Selbst die Frage, was sie isst, wird tausendfach geteilt. Dementsprechend groß ist der Erwartungsdruck der Chinesen. Am Dienstag konnte Eileen Gu ihn nicht ganz erfüllen. Im Snowpark wedelten die chinesischen Fans mit den Fahnen. Sie sprang über Hindernisse, machte Saltos durch die Luft.

Doch auch ohne diese Kunststücke hat Gu eine Art, die die Chinesen magisch anzuziehen scheint. Ihre Followerzahl auf der chinesischen Plattform Weibo wächst täglich. Doch nicht nur Positives schlägt ihr entgegen. Einige Nutzer kritisierten, dass Gu Instagram nutzen dürfe – eine Plattform, die in China verboten ist. Gelten für sie andere Regeln als für den Rest?

Eine Frage, die in China schwelt. Am Tag vor dem Finale hatte Gu gesagt, sie müsse trainieren, sich konzentrieren. Alle Interviews hatte sie ausgeschlagen. Sie wirkte angespannt, verschwand schnell. Beim Slopestyle-Finale wirkte sie wieder gelöster, lächelte, winkte ihren Fans zu.

Und das, obwohl es auch in diesem Wettkampf, wie schon beim Big-Air-Finale, als sie letztlich Olympiasiegerin wurde, nicht von Anfang an gut für sie aussah. Nach zwei Durchläufen lag sie nur auf Rang acht. Sie brauchte einen starken letzten Run, um es doch noch aufs Podium zu schaffen. Und zeigte ihn. Doch es reichte nicht, um Mathilde Gremaud aus der Schweiz einzuholen, die 2018 in Pyeongchang bereits Silber in der Disziplin gewonnen hatte. In Peking holte sie schon eine Bronzemedaille in der Disziplin Big Air.

Obwohl es Gremaud fast nicht ins Slopestyle-Finale geschafft hatte, war sie am Dienstag wieder voll da. „Nach der verpatzten Quali dachte ich, ich gehe ganz unter. Ich fühlte mich leer, aber die Coaches waren so lieb zu mir“, sagte sie. Sie hätte danach eine halbe Stunde lang geweint, und ihr sei gesagt worden, sie solle alles herauslassen. Neustart. Am Dienstag erreichte sie dann die höchste Wertung: 86,56 Punkte im zweiten Run – und nur der stärkste Run zählt. Im letzten Durchgang schaffte keine andere Fahrerin einen höheren Punktestand. Eileen Gu schrammte schließlich mit 0,33 Punkten weniger an ihr vorbei: Silber. Dritte wurde die Estin Kelly Sildaru mit gut 82 Punkten.

Mehr zum Thema 1/

Gu und Gremaud umarmten sich nach dem Wettkampf. Und natürlich ließ Eileen Gu sich ihre positive Energie auch von diesem Ausgang nicht nehmen. „Ich bin so glücklich, dass ich weitermachen konnte. Ich habe den Druck in Antrieb umgewandelt. Das fühlt sich so gut an.“ Ihr Ziel sei es gewesen, eine Goldmedaille zu gewinnen und zusätzlich auf dem Podium zu stehen. Dieses Ziel habe sie schon erreicht. Und nun käme ihr stärkstes Event: die Halfpipe.