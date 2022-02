Ende für Snowboard-Legende : Der letzte emotionale Tanz des Shaun White

Er ist gefallen, auf hartes Eis. Immer wieder. Der Sprung brachte ihn ins Krankenhaus. 62 Stiche, die Nadel bohrte sich in seine Haut. Try, try harder. Fail. Versuch es, nochmal. Und scheitere. Shaun White, die größte Legende des Snowboards, hat ihn nie landen können. Drei gezwirbelte Umdrehungen, Triple Cork. In China landet ihn am Freitag nun ein anderer: Ayumu Hirano, der Mann der mit dem Board eins wird. Der sich so klein machen kann, dass kaum zu erkennen ist, wo sein Körper aufhört und das Board anfängt.

Shaun White kommt auf der Boardkante auf. Shaun White fällt. Er liegt in der Halfpipe, auf kaltem Schnee. Er steht auf, gibt seinem Board einen kleinen Kick. In sanften Kurven fährt er die Pipe runter. Links, rechts, links, rechts. Er zieht eine eisige Spur hinter sich her. Schneestaub.