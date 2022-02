Olympia-Abfahrt der Herren : Beat Feuz ist der König der Skifahrer

Im Ziel machte er den „Cuche“, jenen lustigen Trick, mit dem sein legendärer Schweizer Landsmann Didier Cuche sich immer einen Abfahrtsski aus dem Schnee in die Hand zauberte. Doch an diesem Montag in Yanqing beförderte sich Beat Feuz selbst in den Olymp der Skifahrer. Der 34-Jährige Schweizer aus dem Emmental gewann die Goldmedaille in der alpinen Abfahrt und krönte damit seine ohnehin grandiose Karriere.

Der Weltmeister von 2017 siegte in einer Gesamtzeit von 1:42,69 Minuten mit einer Zehntel Sekunde Vorsprung auf den Franzosen Johan Clarey, der im Alter von 41 Jahren und 29 Tagen den „Old-Guy-Rekord“ aufstellte und nun der älteste alpine Medaillengewinner bei Olympischen Spielen ist. Bronze gewann der Österreicher Matthias Mayer (+0,16), der nach seinen beiden Olympiasiegen von 2014 in der Abfahrt und 2018 im Super-G nur knapp einen goldenen Dreiklang verpasste.

Die deutschen Speedfahrer konnten die Erwartungen nicht erfüllen. Als Bester belegte Romed Baumann (+1,15) den 13. Rang. Andreas Sander (+1,43) wurde 17., Josef Ferstl (+2,00) landete auf Rang 23. Dominik Schwaiger stürzte schwer und musste mit einer Unterarmverletzung ins Krankenhaus gebracht werden. Dort stellte sich nach Röntgenbefund aber heraus, dass er sich nur eine schwere Prellung zugezogen hatte und nicht den befürchteten Bruch.

Kurz vor seinem 35. Geburtstag avancierte der in der Szene liebevoll „Kugelblitz“ genannte Feuz zum vierten Abfahrts-Olympiasieger aus der Schweiz nach Pirmin Zurbriggen sowie dem legendären Bernhard Russi und Didier Defago, der in Yanqing gemeinsam als Konstrukteure der Piste „The Rock“ am Berg Xiaohaituo tätig waren.