Riesenslalom bei Olympia : Odermatt trotzt allen Widrigkeiten

Die Wetter- und Pisten-Bedingungen schwierig, der finale Lauf um gut 75 Minuten nach hinten verschoben, um dem Räumkommando eine Chance zu geben, den unerwarteten Schneefall zu bezwingen, die Nervenbelastung am Anschlag. Aber Marco Odermatt trotzt allen Widrigkeiten, hält dem Druck stand, als Favorit bei den Olympischen Winterspielen als letzter Fahrer in den zweiten Durchgang des Riesenslaloms starten zu müssen, kontert auch den Fabellauf des Slowenen Zan Kranjec und gewinnt die Goldmedaille von Yanqing.

Mit seinen 24 Jahren ist der jugendliche Überflieger somit schon am Ziel aller wintersportlichen Träume angekommen: Olympiasieger im Riesenslalom, in der Basisdisziplin des alpinen Skisports. Silber ging mit 0,19 Sekunden Rückstand an Kranjec, der im zweiten Durchgang mit einer famosen Vorstellung von Rang acht aufs Siegerpodest nach vorne stürmte. Dritter wurde trotz gewaltigen Rückstands Weltmeister Mathieu Faivre aus Frankreich (+1,34) vor dem Amerikaner River Radamus (+1,60) sowie seinen beiden zeitgleichen Teamkollegen Thibaut Favrot und Alexis Pinturault (+1,69).

Als einziger Deutscher im Finale belegte Julian Rauchfuss mit knapp sieben Sekunden Rückstand den 20. Rang. Für Hoffnungsträger Alexander Schmid waren alle olympischen Träume schon nach zwanzig Sekunden im ersten Durchgang vorbei, auch Slalom-Spezialist Linus Straßer konnte das Rennen auf schwer zu befahrender Neuschnee-Auflage nicht beenden. Doch er war damit nicht allein: nur 44 der 89 gestarteten Teilnehmer erreichten das Ziel, darunter auch der einzige Inder bei den Winterspielen, Arif Khan aus dem Kashmir-Gebirge, der mit 37,89 Sekunden Rückstand auf den 43. Platz fuhr.

Marco Odermatt dagegen erfüllte die hochgesteckten Erwartungen und gewann somit schon die dritte Goldmedaille bei diesen Winterspielen für das Schweizer Alpin-Team. Im Gegensatz zu Abfahrts-Olympiasieger Beat Feuz und Super-G-Championesse Lara Gut-Behrami, denen erst im Herbst ihrer überaus erfolgreichen Skisport-Karrieren auch die olympische Krönung vergönnt war, schaffte es Odermatt schon als jugendlicher Überflieger bei seinen ersten Winterspielen, Olympiasieger zu werden.

Dabei hätten die Erwartungen kaum größer sein können. Bei vier der fünf Riesenslalom-Rennen im Weltcup ging Odermatt als Sieger hervor, einmal belegte der Nidwalder den zweiten Rang. Wer außer ihm sollte also die Goldmedaille gewinnen?

Doch dass Erwartungen auch erdrücken können, dass musste selbst der stets locker wirkende jugendliche Überflieger bei diesem Winterspielen schon am eigenen Leib erfahren. In beiden Speed-Disziplinen hatte der im Gesamt-Weltcup Führende Odermatt in der laufenden Saison ebenfalls schon für Furore gesorgt, hatte unter anderem den Super-G in Wengen gewonnen und bei der Abfahrt in Kitzbühel Rang zwei belegt – somit berechtigte Hoffnungen auf Edelmetall geschürt.

Doch in der Abfahrt war er in Yanqing nur als Siebter ins Ziel gekommen, im Super-G nach hervorragenden Zwischenzeiten ausgeschieden. Die Entscheidung in seiner Spezialdisziplin war somit schon seine letzte Chance auf Erfüllung der selbst gesteckten Erwartungen, nachdem er schon bei der WM im Vorjahr ohne Medaille geblieben war.

Wie er diese Hoffnungen dann aber erfüllte, zeigte, dass Odermatt mehr ist als ein jugendlichen Hasadeur, der als Vollgasskifahrer den schnellsten Weg zum Ziel sucht. Trotz schwieriger Pistenbedingungen nach dem völlig unerwarteten Schneefall in der sonst so trockenen Bergregion nahe der Wüste Gobi zeigte er im ersten Lauf die beste Vorstellung aller 89 Teilnehmer. Auch ein zeitraubender Fehler im dichten Schneetreiben konnte ihm nicht die Führung rauben.

Im zweiten Lauf, der wegen ausgiebiger Pistenpräparationen der nicht auf diese Bedingungen vorbereiteten Olympia-Ausrichter um 75 Minuten nach hinten geschoben wurde, zeigte sich der junge Schweizer auch taktisch bestens ausgebildet. Er wechselte trotz seiner Führung das komplette Set-Up des Skis, um sich noch besser mit der unerwarteten Unterlage, einer Mischung aus alten Kunstschnee und frischem Naturschnee, zurechtzufinden.

Und obwohl er den Traumlauf von Kranjec nicht überbieten konnte, fuhr er immerhin angriffslustig genug, um einen Teil seines Vorsprungs zu halten. Die zweitbeste Laufzeit reichte, um die Goldmedaille in der Hand zu behalten. Der Rest war Jubel und ging im breitestes Strahlen der alpinen Skisports auf.