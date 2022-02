Phänomen bei Olympia : Die erstaunlichen TV-Quoten der Winterspiele

Aktualisiert am

Wenn es bei den Winterspielen um Medaillen geht, schauen die Deutschen gespannt zu. Bild: picture alliance/dpa

Die Olympischen Winterspiele verfolgen in Deutschland mehr Zuschauer vor dem Fernseher als die Sommerspiele in Tokio. Warum ist das so? Für die guten TV-Quoten gibt es mehrere Erklärungsansätze.