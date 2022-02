Bild: Reuters

Wiederholtes Glück

Die niederländische Shorttrackerin Suzanne Schulting hat wie vor vier Jahren in Pyeongchang Olympia-Gold über 1000 Meter geholt. In Peking setzte sich die achtmalige Weltmeisterin vor der Südkoreanerin Choi Minjeong und Hanne Desmet aus Belgien durch. Favoritin Schulting hatte am Montag bereits Silber über 500 Meter gewonnen. Beim Triumph über die doppelte Distanz feierte die 24-Jährige ihren insgesamt vierten Medaillengewinn bei Winterspielen. 2018 war Schulting mit der Oranje-Staffel zu Bronze gelaufen. Eine deutsche Starterin war über 1000 Meter nicht dabei. Anna Seidel (Dresden) ist in Peking die einzige DESG-Teilnehmerin, sie plant einen Start über 1500 Meter am Mittwoch. (sid)