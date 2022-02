Chinas Olympia-Stars : Wie viel Hype darf sein?

Als sie vier ist, fliegt Eileen Gu durch die Luft und fällt in den Schnee, der tiefer ist als sie groß. Als er vier ist, tritt auch Su Yiming das erste Mal in den Schnee. Bei Eileen Gu war es ihre Mutter, die sie für den Sport inspirierte. Bei Su Yiming war es der Vater, der ihn das erste Mal in die Berge brachte und ihn für den Wintersport begeisterte.

Stefanie Sippel Sportredakteurin. Folgen Ich folge

Heute sind beide die Stars der Winterspiele in China. Eileen Gus Gesicht war schon vor den Spielen auf Postern, in sozialen Medien, Visa, ein Sponsor der Spiele, wirbt mit ihr. Ihre schwarzen Skier hat sie auf der Werbung überkreuzt, blaue Brille, rote Jacke. Obwohl sie nicht zu erkennen ist, erkennt man sie schon. Auch Su Yimings Gesicht ist unter den Chinesen und Chinesinnen bekannt. Als Kind spielte er in dem Film „The Taking of Tiger Mountain“ mit, der 2014 im Kino lief.