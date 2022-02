Skispringerin Maren Lundby : Warum nicht über Gewicht sprechen?

Maren Lundby atmet ein. Sie stößt einen kalten Hauch aus. Lundby bewegt ihren Oberkörper nach vorne, rast hinunter, springt ab – und fliegt. Sie landet hinter der grünen Linie. Ihre Arme zucken wild durch die Luft, Pyeongchang 2018. Vier Jahre später wird Maren Lundby auf dem Sofa sitzen, wenn die Frauen an diesem Samstag (12.35 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zu Olympia, in der ARD und bei Eurosport) springen. Zu Hause in Lillehammer in Norwegen.

F.A.Z. Newsletter Sport Mo. – Fr. um 16.00 Uhr; Sa. – So. um 18.00 Uhr ANMELDEN

Stefanie Sippel Sportredakteurin. Folgen Ich folge

Warum? „Weil ich realisiert habe, dass ich das richtige Gewicht nicht erreichen kann“, sagt Maren Lundby im Videocall. Wie sie sich gerade fühle? Ein gemischtes Gefühl. „Ich wünschte, ich wäre dort, aber ich sage mir selbst, dass ich neue Ziele habe.“ An dem Morgen, an dem wir sprechen, hat sie erfahren, dass auch die Goldfavoritin Marita Kramer nicht teilnehmen kann – wegen einer Corona-Infektion. „Das muss schlimm für sie sein“, sagt sie. Auch Lundby hätte nie gedacht, dass sich die Dinge so schnell für sie ändern können und sie nun nicht in China ist.