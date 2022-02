Chance auf Gold für ROK-Team : Freestyle als Ausdruck des Charakters

Wenn es um ihre größte Stärke geht, braucht Anastasia Tatalina nicht lange nachzudenken: Selbstvertrauen! Es ist das Vertrauen in ihren Willen, in ihren Körper und dann sind da noch die ungezählten Stunden des harten Trainings. Das alles soll die russische Ski-Freestylerin auf ihren ganz persönlichen Höhepunkt in Peking vorbereiten – und das im wahrsten Sinne des Wortes: Wenn Tatalina über eine gefrorene Schanze rast und hoch in die Luft katapultiert wird, dann beginnt erst dort oben ihr waghalsiges Programm. Für die 21-Jährige geht es dabei mehr als nur um das Zeigen spektakulärer „Tricks“.

Alexander Davydov Sportredakteur.

„Unsere Disziplin, besonders das Big Air, ist ein Ausdruck unseres Charakters“, sagt Tatalina in einem Videogespräch gegenüber der F.A.Z. „Jeder Sportler drückt sein Innerstes mit seinem Programm, seinen Sprüngen aus. Mit jedem Sprung offenbart er eine einmalige Ästhetik, wozu seine Körperkontrolle in der Lage ist und wie er sich im Raum und der Höhe orientieren und bewegen kann.“ Genau in diesen Momenten verspüre sie nicht nur den Rausch der Lebensfreude, sondern eine ganz besondere Freiheit, sagt Tatalina. Und diese ließe sich nur schwer in Worte fassen.

Auch was ihre Sportart angeht, ist Tatalina in ihrer Heimat noch immer um Aufklärung bemüht. Zwar existierte in Russland ein Verband für das Freestyle Skiing schon Zur Zeit der Sowjetunion, doch noch immer fristet der akrobatische Skisport mit seinen fünf Disziplinen ein gewisses Schattendasein. Biathlon und Langlauf – das kennt man in Russland und die damit verbundenen Erfolge. Aber Freestyle?

„Natürlich muss ich häufig anderen noch erklären, was ich eigentlich mache. In Russland ist es im Vergleich noch ein relativ junger Sport“, sagt Tatalina. „Und leider fehlt es uns noch immer an der nötigen Infrastruktur, um sich gut vorbereiten zu können.“ Trainingseinrichtungen und große Turniere, das gebe es nach wie vor nur außerhalb der eigenen Landesgrenze. Doch man spüre langsam auch einen Wandel. Dabei mangelte es in Vergangenheit durchaus nicht an Medaillen für Russland.

Sprung in die richtige Richtung

So gewannen bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang Illya Burov bei den Aerials und Sergey Ridzik beim Ski Cross jeweils Bronze. Sergei Schuplezow und Jelisaweta Koschewnikowa errangen davor sogar Silber. Er 1994 in Lillehammer, sie 1992 in Albertville, wo die Buckelpiste erstmals Teil des offiziellen Programms war. Doch nicht alles, was auf dem Podest glänzt, ist auch Gold. Die höchste Ehrung fehlt noch und Tatalina ist fest entschlossen, mit einem Sieg in Peking diese eine letzte Lücke endlich auszufüllen.

Ein wichtiger Sprung in die richtige Richtung gelang ihr 2021. Dafür warf Tatalina alles in die Waagschale: Bei der Weltmeisterschaft in Aspen vollführte sie einen Double Cork 1260, erst links gedreht, dann beim nächsten Versuch rechts. Tatalina war die erste Frau, der das gelang und die erste Russin, die beim Big Air einen WM-Titel gewinnen konnte. „In diesen letzten Sprung habe ich meine ganze Freude, all meinen Freiheitsdrang reingesteckt“, sagt sie.