Olympiasieger Pluschenko : „Eiskunstlaufen ist Teil unserer Kultur“

Reichlich Europameister, Weltmeister und Olympiasieger, in Peking bereits Mannschaftsgold: Eiskunstlaufen kann in Russland auf eine lange Erfolgsgeschichte zurückblicken. Wie populär ist der Sport in Ihrer Heimat?

Alexander Davydov Sportredakteur. Folgen Ich folge

Ohne jeden Zweifel gehört das Eiskunstlaufen seit Jahren schon zu den drei beliebtesten Sportarten in Russland. Was die Einschaltquoten angeht, waren wir letztes Jahr erstmals sogar vor Fußball. So was habe ich noch nirgendwo auf der Welt erlebt. Beim Eiskunstlaufen kann man von einem Teil unserer Kultur sprechen. Viele sind in der Jugend aktiv, im Amateurbereich ist Eiskunstlaufen auch unter Erwachsenen sehr beliebt. Sie entwickeln ihre eigenen Programme, machen bei Turnieren mit, lassen sich dafür extra Kostüme schneidern. Das Eiskunstlaufen hat sich bei uns immer weiter entwickelt. Es entstehen zunehmend mehr Trainingsmöglichkeiten.