Olympia-Kolumne „Made in China“ : Olympisches Tempolimit

Nehmen wir an, der Busfahrer von Bus Nummer eins ist der alte Sergio Pérez: Maske und Mütze statt Käppi und Rennanzug. In der Ideallinie fährt er den Berg hoch. Der Motor dröhnt, wwwwwwwh. Im Bus wackeln die Stangen. Leichte Kurven, vorbei an braunen Hügeln. Up! Von hinten kommt Bus Nummer drei. Pérez bleibt in der Spur, fährt nicht zur Seite. Für seinen Teamkollegen Verstappen blockt er Hamilton in der drei weg. Immer dichter fährt er auf, spielend leicht. Pérez weicht nicht auf die Randspur aus. Keine Chance, Hamilton überholt von links. Verstappen hinterher im Bus Nummer fünf. Boxenstopp für Pérez – Genting Park Hotel: In Slowmotion rückwärts einparken.

Die Crew ist ready. Hände von Volunteers in blauen Mänteln zeigen auf die Bustür. Schnell rein mit den Fahrgästen. Tür zu, weiter. Pérez will, er gibt Gas. Aber er kann nicht. Während andere zusätzlich einen Turbolader haben, hat Pérez nur einen Rasenmähermotor unter sich. Über 10 km/h kommt er nicht. Er drückt das Gaspedal: Wwwwwwwwwwww. Zurück auf der Strecke, Bus Nummer 14 rauscht vorbei. Für Pérez steht der nächste Boxenstopp an: Pressezentrum. „Bus number one, bus number one“, rufen die Volunteers. Tür auf, einsteigen, weiter.

Zurück auf der Strecke, links abbiegen: Extraschleife für Pérez. Dann die letzten Meter den Berg hoch: Wwwwwwwwwwwh. Von hinten hupt Bus Nummer dreizehn. Blick auf die Straße, Konzentration, keinen Fehler machen. Oben! Hamilton in der fünf rauscht vorbei, den Berg runter, Max Verstappen hinterher. Warum nur?, fragt sich Pérez vielleicht, der seinem Teamkollegen gerne geholfen hätte. Wir können ihn beruhigen: In diesem Bus hätte sogar der junge Pérez keine Chance.