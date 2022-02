Abfahrt der Damen bei Olympia : „Extrem bitter“ für Kira Weidle

Am Ende fehlten 14 Hundertstel Sekunden zu einer Medaille, umgerechnet gerade mal vier Meter auf der 2704 Meter langen „Seidenstraße“, der Speedstrecke bei den Olympischen Spielen von Peking: Rang vier für Kira Weidle, die mit so großen Hoffnungen in den olympischen Abfahrtslauf der Damen an diesem Dienstag gestartet war. „Mann“ war die erste Reaktion der 25-Jährigen, als sie die Zahl aufleuchten sah, die wie keine andere für Enttäuschung steht bei Olympischen Spielen und anderen Großereignissen: die vier. Es folgte ein langes Kopfschütteln und die Frage: Wo hatte sie die Zeit verloren?

„Ich habe mich ganz gut gefühlt“, sagte Weidle über ihre Fahrt. „Hier und da ein paar Fehler“, aber das gehöre dazu bei einem Hochgeschwindigkeitsrennen: „Das ist ja immer so.“ Dass das Rennen vom mitunter böigen Wind beeinflusst sein könnte, der schon dafür sorgte, dass die Abfahrt mit einer halben Stunden Verspätung gestartet wurde, wollte sie nicht gelten lassen. „Wir haben Wind, wir haben Sonne“, dass sei eben so bei einer Freiluftsportart.

Gold gewann Weltmeisterin Corinne Suter aus der Schweiz, die die „Silk-Road“ von Yanqing in einer Zeit von 1:31,87 Minuten bewältigte und damit 0,16 Sekunden Vorsprung auf die unverwüstliche Italienerin Sofia Goggia ins Ziel rettete. Es fehlte nicht viel, und Goggia, die vor wenigen Wochen bei einem Sturz in Cortina d'Ampezzo noch ein angerissenes Kreuzband und einen Anriss im Schienbeinkopf erlitten hatte, wäre auch bei den Peking-Spielen wie schon vor vier Jahren in Pyeongchang abermals zu Gold gerast. Doch auch mit Silber erschien die Leistung der Italienerin, die vor wenigen Wochen noch auf Gehhilfen daher kam, unglaublich.

Und Bronze? Ging an die Italienerin Nadia Delago, die noch nie im Weltcup auf ein Siegerpodest gefahren war, nun aber in Yanqing die Fahrt ihres Lebens präsentierte. Die 24-Jährige hatte im Ziel 0,57 Sekunden Rückstand auf Sutter, aber – viel wichtiger – 0,14 Vorsprung auf die nachfolgende Deutsche Kira Weidle.

In allen Zwischenzeiten auf Medaillenkurs

Die für den SC Starnberg startende Stuttgarterin hatte eine gute Fahrt gezeigt, war praktisch von oben bis unten auf Medaillenkurs, doch im letzten Streckenabschnitt ließ sie noch eine halbe Sekunde liegen. Die Zwischenzeiten hatten alle auf mindestens Bronze hingewiesen, wenn nicht sogar Silber: Oben hatte sie sogar eine Hundertstelsekunde Vorsprung. Dann 0,21 Sekunden Rückstand bei der zweiten Zeitmessung, 0,28 bei der dritten, schließlich 0,23 bei der vierten – so lauteten die Durchgangszeiten für Kira Weidle, die alle auf Edelmetall deuteten. Doch im Ziel waren es plötzlich 0,71. Zu viel. Platz vier. Die Suche nach der verlorenen Zeit begann.

Dem ersten Augenschein nach hatte sie sich bei der Ausfahrt des Steilhangs ins abschließende Flachstück zu sehr nach innen gelegt, konnte somit den nötigen Druck aus dem Außenski nicht halten und musste eine etwas weitere Linie wählen als die Medaillengewinnerinnen. Ein kleiner Unterschied, der letztlich große Auswirkung hatte und die ersehnte Medaille kostete.

„Extrem bitter“, meinte die Skiläuferin selbst. Die WM-Zweite des Vorjahres hatte nach ihrem zweiten Platz in der Weltcup-Abfahrt von Zauchensee Mitte Januar und ihren starken Trainingsleistungen auf der Olympia-Piste abermals als Medaillen-Kandidatin gegolten. Doch die Bedingungen hatten sich im Vergleich zu den Übungsfahrten geändert, die Strecke war vom Neuschnee befreit, und somit wieder härter. Am Ende blieb Kira Weidle wie zuvor schon ihrer Teamkollegin Lena Dürr im Slalom nur der vierte Platz. „Das Schöne ist, dass alle gratulieren“, sagte sie nach ihrer zweifellos guten Fahrt. Richtig freuen konnte sie sich aber nicht darüber. „Ich hätte es besser machen können. Ich wollte mit einer Medaille heimfahren“.

