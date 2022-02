Erster Fall in Peking : Iranischer Skifahrer bei Doping-Kontrolle positiv getestet

Der 36-jährige Hossein Saveh war schon 2010 in Vancouver und 2014 in Sotschi dabei – in Sotschi trug er die Fahne. (Archivbild) Bild: AP

Bei den Olympischen Winterspielen in Peking ist der erste Doping-Fall bekannt geworden. Der iranische alpine Skifahrer Hossein Saveh Shemshaki ist bei einer Dopingkontrolle positiv getestet worden. Wie die Internationale Test-Agentur (Ita) in der Nacht zum Donnerstag (Ortszeit) mitteilte, ist er am Montag außerhalb des Wettkampfes kontrolliert worden.

Der Athlet sei über den Fall informiert und bis zur Klärung suspendiert worden. Shemshaki darf während der Winterspiele weder an Wettkämpfen noch an Trainings- oder Betreuungsmaßnahmen oder an sonstigen Aktivitäten teilnehmen, hieß es in der Mitteilung.

Der 36-Jährige war schon 2010 in Vancouver und 2014 in Sotschi dabei – in Russland erzielte er mit dem 31. Platz im Slalom sein bestes Ergebnis.

Der Athlet habe laut Ita das Recht, die Verhängung der vorläufigen Sperre vor dem Schiedsgericht des Internationalen Sportgerichtshofs anzufechten und eine Analyse der B-Probe zu verlangen.