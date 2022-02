Olympia-Kolumne „Made in China“ : Dem Toni sein Handy

Was tun, wenn in der chinesischen Provinz ein fremdes Smartphone in der verlassenen, letzten Busreihe bimmelt? Abnehmen. Am anderen Ende ist ein ZDF-Reporter – und der eigentliche Handybesitzer ein prominenter Mann.

Es gibt ein Geräusch, das man als Olympia-Reporter aus Deutschland, der seit mehr als 24 Stunden unterwegs ist, auch in einem schnaufenden Bus, der sich über die Bergstraßen der chinesischen Provinz Hebei schleppt, nicht überhört: das Bimmeln des iPhones. Als hätte Apple für seinen Klingelton einen siebten Sinn in unseren Körpern installiert. Oder waren wir, die unseren Smartphones alles anvertrauen, das doch selbst?

Na ja, fühlt sich sowieso falsch an, an diesem Fleck der Erde über Apple und Big Data zu klagen. Wo also kommt das Bimmeln her? Das F.A.Z.-Olympia-Handy (wird in Deutschland verschrottet) ist stummgeschaltet – und die anderen Reporterinnen und Reporter aus dem Flugzeug, die auch im Bus saßen, sind schon vor einigen Minuten an einem Hotel ausgestiegen.

Na dann, aufstehen, suchen. Das Bimmeln wird lauter. Auf einem Sitz in der letzten Reihe liegt das Handy. Muss einem der coolen Kids gehören. Auf dem Bildschirm steht der Name des Anrufers: Norbert König. So wie der ZDF-Sport­moderator, der laut schneller Google-Suche (VPN sei Dank!) seit 1988 von allen Olympischen Spielen berichtet hat.

Ein Wisch über das Display. Anruf angenommen. „Hallo?“ „Hallo, hier ist Norbert König“, sagt ein Mann, der sich wirklich anhört wie Norbert König. „Du hast das Handy von Toni Innauer gefunden.“ Das ist also der Coole aus der letzten Reihe: Toni Innauer, 63 Jahre alt, Österreicher, Skisprung-Olympiasieger von 1980 und Skisprung-Experte fürs ZDF.

Mehr zum Thema 1/

Am F.A.Z.-Hotel wird das Handy auf seinen Wunsch hin an einen Volunteer übergeben, der es zum ZDF-Hotel bringen soll. Ob’s angekommen ist? Keine Ahnung. Die Nummer von Innauer haben wir im Bus natürlich nicht abgespeichert. So viel Datenschutz muss auch in China sein!