Olympia-Kolumne „Made in China“ : Lost in Translation

Ein Schild „Bitte nicht stören“ an der Zimmertür nützt nichts, wenn die chinesische Putzkolonne anrückt. Auch sonst funktioniert die Kommunikation mit den olympischen Helfern eher so lala. Eine Glosse.

Heute Morgen, als ich im Bett lag, hörte ich diese Stimme. „Good morning, good morning!“ Ich sprang aus dem Bett, riss die Tür auf und hängte das Schild heraus: Bitte nicht stören. Vor ein paar Tagen habe ich diese Stimme nämlich schon einmal gehört. „Good morning, can I come in?“ Aus dem Bett habe ich dreimal „No“ gerufen. Die Tür ging auf, ich rannte zur Tür. Ich blickte zwei Sprühflaschen an, der Desinfektions- und Reinigungsservice. Eine Frau in einem weißen Anzug, mit Maske und Sichtschutz, hielt sie in den Händen. Ich sagte „Hello“, gerade nicht – und schloss die Tür.

Stefanie Sippel Sportredakteurin.

Ein paar Minuten später ging die Tür wieder auf. Langsam war ich so verwirrt, dass ich aus Versehen auf Deutsch redete und dachte, ich hätte Englisch gesprochen: „Können Sie bitte später kommen?“ Ich war wohl auf dem Niveau meines Großvaters angekommen, der mit Menschen, die ihn auf Englisch ansprachen, Plattdeutsch redete. Die Frau hielt mir ihr Handy vors Gesicht. Ich dachte, ich soll das, was auf dem Bildschirm angezeigt wird, lesen. Ich sagte, nun wieder auf Englisch: Sorry, ich kann das nicht lesen.

Dann kam das Handy näher an meinen Mund. Ich verstand: Bitte reinreden. Von der Frau keine Geste, kein Zeigen, ich war verwirrt. In ihrem Gesicht konnte ich nichts lesen. Nun also auf Englisch: Können Sie bitte später kommen? Es dauerte ein paar Minuten, dann spuckte die Software das Ganze auf Chinesisch aus. Die Frau formte mit Daumen und Zeigefinger einen Kreis: C’est bon! Ein Zeichen, das funktioniert.