Olympia-Kolumne „Made in China“ : Die Koje in der Blase

Peking ist erwacht, das Neujahrsfest gefeiert, und die Winterferien sind beendet. Auf den Straßen ist seit Anfang der Woche so viel Betrieb, wie es sich für eine Millionen-Metropole gehört: Wenn dann die Ohrstöpsel fehlen oder der Kampf mit dem Jetlag noch nicht beendet ist, heißt es länger Schäfchen zählen, bis an Schlaf zu denken ist.

Wer es als ausländischer Gast der Winterspiele ruhig haben möchte, kann sich glücklich schätzen, wenn er jetzt im Hotel im Chaoyang-Distrikt in einer der oberen Etagen untergebracht ist. Oder er greift innerhalb der Olympia-Blase auf ein Angebot zurück, mit dem aufgeweckte Mitarbeiter eines chinesischen Start-ups für ihre neueste Geschäftsidee werben: Ruheboxen nennen sich die stillen Örtchen, die für lärmgeplagte Schlafmützen Entspannung versprechen.

Per Smartphone öffnet sich ein fünf Quadratmeter großes Refugium zum Power-Napping, stets auf Knopfdruck desinfiziert. Drinnen befinden sich eine Liege mit verstellbarem Kopf- und Fußteil sowie in Griffweite eine Fernbedienung, mit der sich in der Hightech-Koje die Massagefunktion für Schulter und Rücken aktivieren lässt: Wohltuend! So dauert es nicht lange, und die Augen, inzwischen gezeichnet von zwei schmucken Olympia-Ringen, fallen zu.

Dass die Scheiben durchsichtig sind, muss einen als Schnarchnase nicht sonderlich stören, denn auch Decken können geordert werden, mit denen sich das geschäftige Treiben drumherum für ein paar Minuten ausblenden lässt. Sie sind groß genug, um sie sich als Kapuze tief über das Gesicht zu ziehen. Das sorgt für dunkle Momente am helllichten Tag und schirmt vor den Blicken der Außenwelt ab. Olympia in Peking kann so zumindest im Untergeschoss des Main Media Centers für ein paar Minuten zum traumhaften Erlebnis werden.