Olympia-Kolumne „Made in China“ : Null Bier für Deutschland

Welches Ziel gibt es am Ende eines langen Tages bei Olympia? Richtig, eine Büchse mit chinesischem Lager. Die Erfrischung ist schon in Sichtweite, doch dann läuft es wie beim Eishockey. Eine Glosse.

Bier und Olympia – 2018 in Pyeongchang wurde klar, dass beides zusammenpasst. Inmitten der koreanischen Ödnis existierte mit dem „Czech House“ einen Hort der Gastlichkeit, der die Leute anlockte, wo sie bei einem Krug tschechischer Braukunst ins Gespräch kommen und (fast immer) Eishockey schauen konnten. Herz, was wolltest du mehr!

Corona verhinderte nun eine Wiederholung. Doch eine Ecke in den Tiefen des Pekinger Pressezentrums ist einen Besuch wert. Hinter dem Imbiss, an dem ein Roboter Nudeln kocht, findet sich ein kleiner Stand, der auch am Dienstagabend Ziel des Einkehrschwungs wurde. In den Stunden zuvor beschäftigte einen die Vorführung der deutschen Eishockeyprofis durch das slowakische Team. Nach drei Texten, rund 12.000 Zeichen und vielen Minuten in den Bussen mit den Nummern 29 und 35 war die Zeit angebrochen, den Tag mit einer Büchse chinesischem Lager zu beschließen – ohne schlechtes Gewissen.

Schließlich hatte die „New York Times“ ja bei den vorherigen Winterspielen das Erfolgsrezept aufgeschrieben, warum Deutsche bei Olympia zur Hochform auflaufen: Demnach machten sie von einem geheimnisvollen Zaubertrank Gebrauch, den das Urvolk aus der Mitte Europas seit 1516 nach Reinheitsgebot herstellt. Ein Sponsor lieferte vor vier Jahren 3500 Liter davon ins „Deutsche Haus“, das es in China ebenfalls nicht gibt. Entsprechend geplündert sind hier die Kühlregale. Als wir ums Eck biegen, stehen noch vier grüne Dosen im Regal.

Und vor uns sind zwei Kunden an der Reihe, die sie alle abräumen, wie ihre Landsleute die deutschen Eishockey-Verteidiger. Eine nach dem anderen wandert in die Taschen, deren Schriftzug keinen Zweifel an ihrer Herkunft lässt. Oder, um es mit den Worten des Stadionsprechers vom Mittag im National Indoor Stadium zu sagen: „Slowakei vier, Deutschland null“.