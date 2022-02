Zusammenbruch beim Biathlon : „Es tut mir sehr leid, mein Herz ist gebrochen“

In der Verfolgung bricht Biathletin Ingrid Landmark Tandrevold am Ende zusammen. Nicht zum ersten Mal hat die Norwegerin bei Eiseskälte Probleme. Nun ist Olympia für sie vorzeitig beendet.

Die norwegische Biathletin Ingrid Landmark Tandrevold wird nach ihrem Zusammenbruch am Ende des olympischen Verfolgungsrennens nicht mehr bei den Winterspielen in China starten. Die 25-Jährige wird das Land bei der nächsten Gelegenheit verlassen und fehlt Norwegens favorisierter Weltmeisterinnen-Staffel auch im Olympia-Rennen am Mittwoch in Zhangjiakou „Ich werde nach Hause fliegen“, sagte die norwegische Biathletin am Montag und weinte bittere Tränen: „Es tut mir sehr leid, mein Herz ist gebrochen.“

Auch am Tag nach der Verfolgung wirkten die schockierenden Bilder noch nach. Tandrevold hatte am Sonntag Bronze im Jagdrennen schon vor Augen, einen Kilometer vor dem Ziel lag sie noch auf Medaillenkurs – doch dann ging nichts mehr. Mit letzter Kraft schleppte sich die 25-Jährige über die Ziellinie, brach direkt dahinter zusammen und lag bange Momente regungslos im eiskalten Schnee von Zhangjiakou.

Erst Minuten später war klar: Tandrevold war bei Bewusstsein – und einfach nur völlig erschöpft. Ein norwegischer und ein italienischer Betreuer mussten die schwer geschlagene Skijägerin aus dem Zielbereich tragen. „Es war einer meiner besten Tage, bis es plötzlich der schlimmste wurde“, sagte Tandrevold. Nun sind die Spiele für sie vorbei.

„Meine Gesundheit ist mir wichtiger“

„Ich wusste, dass es schlechte Neuigkeiten für Ingrid sind. Aber manchmal muss man solche Entscheidungen treffen, um die Gesundheit der Athletin zu schützen“, sagte Mannschaftsarzt Lars Kolsrud. Tandrevold hatte bereits in der Vergangenheit ähnliche Probleme wie nun bei der Eiseskälte in den Bergen im Nordwesten Pekings gehabt. Auch im olympischen Sprint gingen ihr knapp 1650 Meter über dem Meeresspiegel die Kräfte aus, im vergangenen Winter war sie in Oberhof ebenfalls zusammengebrochen.

Mit der norwegischen Staffel hätte Tandrevold am Mittwoch (8.45 Uhr MEZ im F.A.Z.-Liveticker zu Olympia, in der ARD und bei Eurosport) zu den absoluten Goldfavoritinnen gezählt. „Ich wünsche mir nichts sehnlicher als mit dem besten Team anzutreten. Aber meine Gesundheit ist mir wichtiger“, sagte sie. Nun wird sie von Karoline Knotten ersetzt, die die Staffel gemeinsam mit Dreifach-Olympiasiegerin Marte Olsbu Röiseland, Tiril Eckhoff und Ida Lien bestreitet.

In der Heimat will sich Tandrevold noch einmal gründlich durchchecken lassen und hofft auf gute Nachrichten. „Wir müssen vorsichtig sein. Ich bin erst 25, deswegen hoffe ich, dass ich noch viele Jahre in diesem Sport haben werde“, sagte sie.

