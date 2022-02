Olympiasieger van der Poel : Eisschnelllauf-Gold auf ungewöhnliche Art

Wie bereitet man einen Olympiasieg vor? Nils Göran van der Poel hat ein Rezept. 20 Ultra-Marathons, 1000 Fallschirmsprünge, ein Jahr in Diensten des schwedischen Militärs, Snowboarden, Skibergsteigen. „Und viele Partys.“ Und wie setzt Nils Göran van der Poel, 25 Jahre alt, Eisschnellläufer aus Trollhättan in Västragötaland, Westschweden, einen Olympiasieg in die Tat um? Am Sonntag machte er es vor, im Rennen über 5000 Meter. Im Innenraum der Eishalle schaute Patrick Roest zu und litt.

In aller Geduld lief van der Poel, Schwede mit niederländischem Opa, der bisherigen Bestzeit des Niederländers mit niederländischem Opa hinterher, hatte drei Runden vor Ende noch mehr als zwei Sekunden Rückstand, dann 1,69 Sekunden und bei 4600 Metern noch 0,99. Im Ziel war van der Poel, der Weltrekordhalter, in 6:08,84 Minuten schneller als jeder Olympiasieger vor ihm. Roest hatte eine knappe halbe Sekunde Rückstand, der Dritte, der Norweger Hallgeir Engebraaten eine ganze. Der Niederländer Sven Kramer, der 2010, 2014 und 2018 Olympiasieger geworden war, kam in seinem letzten Rennen über diese Strecke auf Platz neun.

Nils van der Poel, Einzelstreckenweltmeister des Jahres 2021 über die Langstrecken, in dieser Saison ungeschlagen im Weltcup, setzt seine Erfolgsserie wie erwartet auch bei Olympia fort. Auch über 10.000 Meter ist er Weltrekordhalter und Favorit, aber am Sonntag kündigte er an, sich im kommenden Sommer wieder mehr mit dem Laufen von Ultra-Marathons beschäftigen zu wollen. „Ich will einen 100-Meilen-Trail-Run machen, ich konnte das ganze Jahr nicht laufen.“

2018 hatte sich van der Poel vom Eis verabschiedet, war zum Militär gegangen und hatte dann zwei Jahre mit Sport in der Natur verbracht. Er brauche Abwechslung, um die Lust am Training zu erhalten, sagt er. „Eisschnelllauftraining nervt. Du musst einen Weg finden, damit es ein bisschen weniger nervt. Und ich wollte alle diese Abenteuer erleben, weil ich wusste, dass es, wenn ich es auf dem Eis wieder ernst nehme, weniger abenteuerlich wird.“

Patrick Beckert und Felix Rijhnen, die deutschen Eisschnellläufer, kamen zufrieden vom Eis. Beckert, in 6:19,58 Minuten Elfter, hat die Zehn-Kilometer-Distanz am Freitag im Blick. Die halb so lange Strecke war er mit ein bisschen zu wenig Tempo angegangen. „Das ist okay, es war ein konstanter Lauf.“ Rijhnen wurde nach 6:19,86 Minuten 13. Ihn hatte die Nervosität vor dem Rennen gepackt: „Man merkt einfach, was das für eine verdammt große Bühne ist und wie viel Aufmerksamkeit um einen herum ist. Aber am Ende hatte ich keine Energie mehr übrig. Das war das Ziel, das habe ich erreicht.“