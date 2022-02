Olympia-Kolumne „Made in China“ : Lektionen aus der Gondel

Als Olympiareporter in China muss man sich über den Kontakt mit Menschen freuen, die eigentlich nichts mit Olympia zu tun haben. In der Gondel zum Berg Xiaohaituo sitzt einer. Er ist Pilot – und hat einen Sportfunktionär mit dem Privatflugzeug nach Peking geflogen. So ist das im olympischen System: Die, die die Show machen, sitzen in der einen Maschine (nicht selten in der Economyclass, Schulter an Schulter, Aerosolteilchen an Aerosolteilchen). Und die, die die Show genießen, in der anderen (in der es keine Economyclass gibt). Man kann das unsympathisch finden, aber der Pilot, der natürlich nichts dafür kann, ist ein sympathischer Kerl. Auf der Gondelfahrt, ein Reporter hat gerade einen politischen Gag gemacht, steht er auf, fasst an die Decke und sagt: „Moment, ich mache das versteckte Mikrofon für dich aus.“ In der Gondel wird gegackert.

Christopher Meltzer Sportkorrespondent in München. Folgen Ich folge

Man kann sich gut über solche Gags amüsieren, wenn man die Angst vor Überwachung in seinem Alltag nicht hat (was nicht heißt, dass es sie nicht auch im Westen der Welt gibt, Buchtipp für die olympiafreien Stunden: Glenn Greenwalds „No Place to Hide: Edward Snowden, the NSA, and the U.S. Surveillance State“).

In der Gondel erzählt der Pilot dann noch eine Geschichte, die er nicht so lustig findet. Als er in Peking gelandet ist, drängelten sich Chinesen in Schutzanzügen an Bord und desinfizierten das Flugzeug. Die Chemikalien, die sie einsetzten, waren wohl nicht gut für die Ledersitze. Ein Rückflug in der Privatmaschine mit ruinierten Ledersitzen? Das wünscht man nicht mal seinem schlimmsten Sportfunktionär!