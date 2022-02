Das war die Nacht in Peking : Geiger wehrt sich gegen Schummel-Vorwürfe

Auch nach der Damen-Abfahrt bleiben die Alpinen des Deutschen Skiverbandes ohne Edelmetall bei den Olympischen Winterspielen in Peking. Kira Weidle verpasst die ersehnte Medaille denkbar knapp. Snowboarderin Annika Morgan ist „auf keinen Fall traurig“ über Platz zehn. Im Ski-Freestyle gewinnt Eileen Gu nach Gold in der Disziplin Big Air Silber im Slopestyle-Wettbewerb. Und nach dem Teamspringen der Männer gibt es abermals Diskussionen um die Anzüge der deutschen Springer.

Geiger wehrt sich: Skispringer Karl Geiger hat sich gegen Schummel-Vorwürfe wegen eines angeblich zu großen Sprunganzugs gewehrt. „Ich war in jedem Wettkampf in der Kontrolle, heute sogar zweimal. Der Anzug war an keiner einzigen Stelle zu groß, an einer Stelle sogar zu klein. Mein Anzug ist nicht zu groß. Punkt“, sagte der Oberstdorfer nach dem Gewinn der Bronze-Medaille im Teamspringen. Vor allem in polnischen Medien kursierte nach dem Einzel von der Großschanze, in dem Geiger knapp vor Kamil Stoch Bronze gewonnen hatte, ein Foto, auf dem Geigers Anzug im Schritt Falten wirft. „Das war in einer Position, in der sich die ganze Länge des Anzugs auf einer blöden Stelle zusammenschiebt. In dieser Position sieht ein Skisprunganzug einfach so aus. Das heißt aber nicht, dass er zu groß ist“, sagte Geiger. Nach dem Teamwettkampf griffen auch norwegische Medien das Thema auf, nachdem Schlussspringer Geiger der deutschen Mannschaft Bronze gesichert hatte – knapp vor Norwegen. Norwegens Springer hielten sich derweil mit Kritik zurück. „Menschen haben Augen, damit sie sich ihre eigene Meinung bilden können“, sagte Olympiasieger Marius Lindvik. Schon beim Mixed-Wettbewerb hatte die Diskussion um die Anzüge hohe Wellen geschlagen, als gleich fünf Springerinnen disqualifiziert worden waren, darunter die Deutsche Katharina Althaus.

Olympische Winterspiele 2022 Medaillenspiegel

Frenzel bereit: Der Nordische Kombinierer Eric Frenzel sieht sich nach überstandener Corona-Quarantäne und ärztlichen Untersuchungen fit und hofft auf einen Olympia-Einsatz im Teamwettkampf. „Die Gesundheitschecks waren gut“, sagte der 33-Jährige am Dienstag auf einer Pressekonferenz des deutschen Teams in Zhangjiakou. „Die Ärzte haben das „Go“ gegeben, mich zu belasten.“ Frenzel verwies jedoch auch darauf, dass eine Nominierung für ihn für den Wettbewerb am Donnerstag noch nicht selbstverständlich sei. Frenzel, der bei der Einreise nach China positiv auf das Coronavirus getestet worden war, zeigte sich nach dem Ende der Hotel-Isolation tags zuvor in guter Stimmung. „Es war einfach sehr schön, gestern alle wiederzusehen und dieses Freiheitsgefühl wieder genießen zu können“, sagte er.

Ski alpin: Skirennfahrerin Kira Weidle hat die ersehnte Medaille in der Abfahrt verpasst. Die 25 Jahre alte Starnbergerin wurde in der Königsdisziplin am Dienstag mit 0,71 Sekunden Rückstand auf die Schweizerin Corinne Suter Vierte. Silber gewann die angeschlagene Speed-Dominatorin Sofia Goggia aus Italien gefolgt von Landsfrau Nadia Delago. Nach ihrem zweiten Platz zuletzt im Weltcup von Zauchensee und ihren starken Trainingsleistungen auf der Olympia-Piste galt Weidle als Medaillen-Kandidatin. Doch so bleiben die Alpinen des Deutschen Skiverbandes weiter ohne Edelmetall.